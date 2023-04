Twitter bietet Krypto- und Aktienhandel in Partnerschaft mit eToro an

Nach monatelanger Vorfreude können Twitter-Nutzer nun mit Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten handeln. Dies folgt auf eine neue Partnerschaft mit eToro, bei der der Gigant für soziale Investitionen eToro Twitter-Nutzern Echtzeit-Preise für Aktien, Krypto und andere Vermögenswerte zur Verfügung stellen wird.

Benutzer, die in eines der Vermögenswerte investieren möchten, werden zur eToro-Plattform weitergeleitet. Der neue Service heißt „$Cashtags“.

Der Vizepräsident, Global Sales & Marketing bei Twitter, Chris Riedy, kommentierte die Partnerschaft mit den Worten:

Twitter ist das Thema, über das die Menschen gerade sprechen. Wir glauben, dass echter Wandel mit Konversion und Finanzen beginnt und dass Investitionen ein wachsender Teil dieser Konversation sind. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit eToro, um den Twitter-Nutzern zusätzliche Markteinblicke und einen besseren Zugang zu Investitionsmöglichkeiten zu bieten. Twitter wird weiterhin in das Wachstum der #FinTwitter-Community investieren.

Wann wird der “$Cashtags”-Dienst verfügbar sein?

Nach Angaben von CNBC und von eToro per Tweet bestätigt, wird der „$Cashtags“-Dienst auf Twitter ab Donnerstag, den 13. April 2023 zur Verfügung stehen.

Die Nachricht kommt, nachdem Twitter vorübergehend sein Logo in einen Doge geändert hat; etwas, das den Preis von Dogecoin (DOGE) in die Höhe trieb.

Die $Cashtags stimmen mit Elon Musks Plänen überein, Finanzdienstleistungen in die Plattform zu integrieren, als Teil seiner Pläne, eine „Super-App“ zu erstellen. Die Plattform hat bereits einen Antrag bei den Behörden gestellt, um die Dienste anzubieten, und es bleibt abzuwarten, ob ihr die Erlaubnis erteilt wird, ihre Absichten fortzusetzen.

eToro sagte in einer Pressemitteilung, dass die Nutzer der Social-Media-Plattform, die derzeit mit einem $Cashtag-Symbol suchen, Live-Kursdiagramme für einige ausgewählte Finanzanlagen sehen werden, die von Aktien und ETFs bis hin zu Kryptowährungen und Rohstoffen reichen, aber die Liste wird mit der Zeit enorm erweitert werden.

Der Anstieg der $Cashtag-Suchanfragen auf Twitter

Twitter fügte im Dezember 2022 Preisdaten für $Cashtags hinzu, und die Funktion wurde mit mehr als 420 Millionen Suchanfragen nach $Cashtags seit Anfang des Jahres weithin angenommen. Im Durchschnitt gibt es 4,7 Millionen $Cashtag-Suchanfragen pro Tag, wobei die Aktivität rund um prominente Gewinnankündigungen zunimmt, z. B. am 2. Februar 2023, als Apple seine Gewinne für das 4. Quartal 22 veröffentlichte, erreichten die $Cashtag-Suchanfragen 8 Millionen. Der am häufigsten verwendete $Cashtag war $TSLA (Tesla), wobei $SPY (SPDR S&P 500 ETF) und $BTC (Bitcoin) ebenfalls zu den Top 5 gehörten.

Die $Cashtags stehen im Einklang mit Elon Musks Plänen, Finanzdienstleistungen in die Plattform zu integrieren, als Teil seiner Pläne, eine “Super-App” zu schaffen. Die Plattform hat bereits einen Antrag bei den Behörden gestellt, um die Dienste anbieten zu können, und es ist eine Frage der Zeit, ob sie die Erlaubnis erhält, mit ihren Plänen fortzufahren.

Elon Musk, der Twitter für rund 44 Mrd. $ übernommen hat, hat auch angedeutet, dass er sich wünscht, dass die Social-Media-Plattform sowohl Kryptowährungen als auch Fiat-Währungen in ihr geplantes Zahlungssystem aufnehmen könnte, das voraussichtlich mit PayPal (NASDAQ: PYPL) und Apple Pay konkurrieren wird.