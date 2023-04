Abkühlung der Inflation wird den Dollar wohl kaum von seiner Aufwertung abhalten

In dieser Woche standen die US-Inflationsdaten im Mittelpunkt des Interesses. Am stärksten bewegten sich die Märkte am Donnerstag, als die Daten zum VPI und EPI in den USA am Mittwoch bzw. am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Die höhere Inflation zwang die US-Notenbank, einen Straffungszyklus einzuleiten. Gleichzeitig verkleinert sie ihre Bilanz in einem Prozess, der als quantitative Straffung bekannt ist (d.h. das Gegenteil von quantitativer Lockerung).

Daher wurden die Daten dieser Woche, die sich auf die Veränderung der Preise für Waren und Dienstleistungen im März bezogen, von den Marktteilnehmern genau beobachtet. Was wird die Fed nach den März-Daten tun?

Wie sich herausstellt, kühlt die Inflation ab. Trotz des in vollem Gange befindlichen disinflationären Prozesses dürfte die nächste Etappe des US-Dollars jedoch noch immer höher ausfallen. Das heißt, die Fed ist weiterhin auf dem besten Weg, auf ihrer nächsten Sitzung eine weitere Zinserhöhung vorzunehmen.

Kerninflation bleibt hartnäckig hoch

Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist im März auf 5 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Eine gute Nachricht für alle, die auf eine Abkühlung der Inflation hoffen.

Die von der Fed bevorzugte Inflationsmessung schließt jedoch die Lebensmittel- und Energiepreise aus. Dies bedeutet, dass der Kern-VPI als angemessener angesehen wird. Er lag bei 0,4 %, nicht genug für die Fed, um das Erreichen der Endrate in diesem Zyklus anzukündigen.

Dennoch gab der Dollar aufgrund dieser Nachricht nach, was sich im EUR/USD-Wechselkurs von über 1,10 widerspiegelte. Darüber hinaus erhielt der Dollar einen weiteren Schlag, als einen Tag später die EPI-Daten (Großhandelsinflation) veröffentlicht wurden.

Diesmal war der disinflationäre Prozess deutlicher zu erkennen, da der EPI oder Erzeugerpreisindex um -0,5 % zurückging, während der Markt keine Veränderung erwartet hatte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Dollar die ganze Woche über in einem rückläufigen Ton gehandelt wurde, da die eingehenden Daten auf eine weitere Schwäche hindeuteten. Die Kerndaten zum Verbraucherpreisindex für März geben jedoch konträren Händlern die Hoffnung, dass der nächste Schritt des Dollars eher nach oben als nach unten erfolgt.