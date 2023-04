Der Cardano-Preis setzte seinen Aufwärtstrend am Freitag fort, als die Anleger das große Krypto-Comeback bejubelten. ADA Preis sprang auf ein Hoch von 0,44 $, der höchste Punkt seit September letzten Jahres. Der Coin ist vom Tiefststand in diesem Jahr um mehr als 80 % gestiegen.

Cardano TVL steigt an

Cardano hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt. Diese Erholung ist vor allem auf die anhaltende Rallye in der Krypto-Industrie zurückzuführen. Bitcoin sprang auf einen Höchststand von 30.500 $, während Ethereum über dem wichtigen Widerstand von 2.000 $ blieb.

Kryptowährungen haben sich aufgrund des zunehmenden Optimismus, dass die US-Notenbank ihre Zinssätze drehen wird, gut entwickelt. Die Inflation ist von ihrem letztjährigen Höchststand von über 9 % im Juni letzten Jahres auf 5 % gesunken. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation weiter sinken wird.

Aus dem von der US-Notenbank am Mittwoch veröffentlichten Protokoll geht hervor, dass einige Mitglieder eine Zinspause einlegen wollen. Angesichts der sinkenden Inflation ist es wahrscheinlich, dass die Bank die Zinsen im Mai um 0,25 % anheben und dann eine strategische Pause einlegen wird.

Cardano stieg ebenfalls sprunghaft an, da die Aktivität in der dezentralen Finanzbranche (DeFi) zunahm. Die jüngste Cardano Nachricht ist, dass der Total Value Locked (TVL) auf ein Hoch von A387 Millionen gestiegen ist. Er ist von dem bisherigen Jahrestiefststand von A200 Millionen gestiegen. In Dollar ausgedrückt, ist der TVL von Cardano auf einen Höchststand von 165 Mio. $ gestiegen, den höchsten Stand seit dem 10. Mai.

Der nächste wichtige Katalysator für den ADA-Kurs werden die anstehenden Bankergebnisse sein. Am Freitag werden die größten Banken wie Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo ihre Ergebnisse veröffentlichen. Andere Unternehmen, die nächste Woche ihre Zahlen veröffentlichen werden, sind Goldman Sachs, Morgan Stanley und Bank of America.

Die meisten regionalen Banken wie PNC Financial, M&T und Citizens werden nächste Woche ihre Ergebnisse veröffentlichen. Diese Ergebnisse sind wichtig, weil sie Aufschluss über die finanzielle Gesundheit dieser Unternehmen geben.

Cardano Preisvorhersage

ADA-Chart von TradingView

Im Januar schrieb ich, dass das Risiko-Rendite-Verhältnis für Investitionen in Cardano positiv für den Coin war. Diese Ansicht war richtig, da der Coin von seinem Tiefststand im Januar um über 84 % gestiegen ist. Der Coin hat sich über den wichtigen Widerstand bei 0,42 $ bewegt, dem höchsten Punkt im Februar.

Cardano ist über den 25-Tage gleitenden Durchschnitt gesprungen, während die Oszillatoren steigen. Daher wird der Coin wahrscheinlich weiter steigen, da die Käufer den wichtigen Widerstand bei 0,6 $ anpeilen, dem Höchststand vom 15. August. Dieser Preis liegt ~40% über dem aktuellen Niveau.