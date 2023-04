Helium-Preis: HNT steigt um 22 %, da Haussiers im Vorfeld der Solana-Migration zugreifen

Der Helium-Preis ist am Freitag um mehr als 22 % gestiegen, da die Haussiers von der wachsenden positiven Stimmung auf dem Altcoin-Markt profitierten und einen Höchststand von 1,96 $ erreichten. Der Anstieg erfolgte, als Ethereum am Freitag, den 14. April, die 2.100 $-Marke überschritt, und wenige Tage vor der Netzwerkmigration zu Solana.

HNT-Preis ist in der vergangenen Woche um 43 % gestiegen und hat damit die Entwicklung ähnlicher IoT-Coins übertroffen

Der Helium-Preis, der sich im vergangenen Monat um 1,44 $ konsolidierte, stieg ab dem 12. April stark an, als der Altcoin-Markt nach dem Shanghai-Upgrade von Ethereum zulegte. Durch die erhöhte Marktaktivität für Helium wurden in den letzten 24 Stunden HNT im Wert von über 5 Mio. $ gehandelt, wobei der Preis des Tokens in der letzten Woche um fast 43 % gestiegen ist.

Laut den Daten von CoinGecko hat sich HNT im Laufe der Woche tatsächlich besser entwickelt als die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen und der Teilsektor “Internet of Things”.

Während der Helium-Preis wöchentlich um mehr als 40 % zulegt, ist die globale Krypto-Marktkapitalisierung nur um etwa 8 % gestiegen. Auf der anderen Seite sind die globalen IoT-Kryptowährungen im Durchschnitt um 6,8 % gestiegen.

Warum ist der Helium-Preis heute gestiegen?

Nun, Helium ist nur noch vier Tage von seiner mit Spannung erwarteten Migration auf Solana entfernt. Die Migration von Helium auf Solana ist für den 18. April 2023 geplant. Wie das Krypto-Marktforschungsunternehmen Messari am Freitag feststellte, wird der Tech-Stack von Solana der dezentralen drahtlosen Infrastruktur-Blockchain-Plattform helfen, von ihrem L1 auf Solana zu migrieren.

Anfang dieses Monats erklärte das Helium-Team, dass HNT-Inhaber mit dem Wechsel zu Solana Zugang zu “einer Welt von DeFi, NFTs, Smart-Contract-Funktionen, DAOs und mehr” erhalten würden.

Am Donnerstag hat das Helium-Team die Veröffentlichung der Migrations-App für Ledger-Hardware-Wallets bekannt gegeben.

The Helium-@Solana Migration App has been released for @Ledger hardware wallets! 📒

The instructions for migrating HNT on Ledger hardware wallets to the Solana derivation path are now available for testing on Devnet. Details and video here! 🧵 👇 https://t.co/KXF1VQ72rh — Helium🎈 (@helium) April 13, 2023

Binance, die nach Handelsvolumen größte Kryptowährungsbörse der Welt, kündigte diese Woche Unterstützung für die Helium-Migration an. Binance.US warnte davor, dass zur Unterstützung der Netzwerkmigration die HNT-Abhebungen am 16. April um 20:00 Uhr ausgesetzt werden (und am 20. April wieder aufgenommen werden).

Ein weiterer Grund, HNT zu kaufen, ist der 3-fache veHNT-Bonus, der Inhabern angeboten wird, die ihr Vermögen in den ersten 10 oder so Tagen nach dem HNT-Umzug zum Mainnet Solana am 18. April in der Hardware-Wallets-App haben. Dies ist wahrscheinlich hinter der Raserei der Aktivität für den Token.

Bemerkenswert ist auch der heutige große Ausbruch bei Ethereum und der daraus resultierende Stimmungsumschwung bei Altcoins. Die Spekulationen haben offenbar zum Anstieg des HNT-Preises beigetragen.

Helium-Preisprognose

Ein Anstieg auf Preise von Mitte März bei 2,5 $ ist möglich, wenn die Käufer das Niveau von 2 $ überschreiten.

Da jedoch Gewinnmitnahmen möglich sind, könnte HNT auch einen raschen Rückgang auf Unterstützungsniveaus um 1,7 $ erleben.