JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) lag am Freitag im grünen Bereich, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse für sein erstes Geschäftsquartal meldete, die in erster Linie auf die höheren Zinssätze zurückzuführen waren.

Profi teilt seine Meinung zur Bankenkrise

Das vierteljährliche Update des Unternehmens verringert die Unruhe im gesamten Bankensektor nach den jüngsten Pleiten, die dazu beigetragen haben, dass die Gesamteinlagen bei JPMorgan in diesem Quartal um 2 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen sind. Dennoch, sagte David Harden von Summit Global Investments:

Die Bankenkrise ist nicht vorbei. Sie ist eher im Gange. Wenn man an die große Finanzkrise zurückdenkt, kamen einige der anderen Krisen erst Monate später. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, und es zeichnen sich einige gute Dinge ab. Aber wir sind noch nicht durch.

Im Jahresvergleich sanken die Einlagen um 7 % – etwas besser als erwartet. Die Bank verzeichnete ungefähr 2,3 Mrd. $ an Kreditkosten, da sie sich auf eine nachlassende Konjunktur vorbereitet.

Der Aktienkurs von JPMorgan ist in diesem Jahr um fast 3 % gestiegen.

Was trieb die Gewinne von JPMorgan im 1. Quartal an?

Laut JPMorgan Chase & Co blieben die Einnahmen aus dem Investmentbanking und dem Handel im Vergleich zum Vorjahr in etwa unverändert.

Das Verbraucher- und Community-Banking verzeichnete jedoch im Jahresvergleich eine Gewinnsteigerung von 80 %. Auf Yahoo Finance Live fügte Harden hinzu:

Die Ergebnisse sind sehr gut. Ich erwarte für die Zukunft etwas mehr Volatilität. Aber positive Ergebnisse bei den großen Unternehmen sind eine wirklich gute Sache. Ich denke, dass dies dem Markt wirklich hilft, Vertrauen aufzubauen.

Die Wall Street stuft die JPMorgan-Aktie derzeit im Konsens mit “Overweight” ein.

Wichtige Zahlen im Q1-Bericht von JPMorgan

12,62 Mrd. $ Gewinn gegenüber 8,28 Mrd. $ im Vorjahr

Der Gewinn pro Aktie kletterte ebenfalls von 2,63 $ auf 4,1 $

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 25 % auf 38,35 Mrd. $

Der Konsens lag bei 3,41 $ je Aktie bei einem Umsatz von 36,13 Mrd. $

Der Nettozinsertrag stieg im Jahresvergleich um 49 % auf 20,9 Mrd. $

Für das gesamte Geschäftsjahr prognostiziert JPMorgan nun einen Nettozinsertrag von etwa 81 Mrd. $ gegenüber seiner früheren Prognose von 74 Mrd. $. Die Bank rechnet auch in diesem Jahr mit Ausgaben in Höhe von 81 Mrd. $, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Laut Harden:

Ich habe keine Angst vor Bankaktien, aber man muss vorsichtig sein. Wenn man Bankaktien halten will, muss man nach qualitativ hochwertigen Aktien wie JPMorgan mit guten Erträgen und hoher Transparenz suchen.