Der USD/CNY-Kurs stieg am Montagmorgen an, da die Händler auf die für Dienstag dieser Woche anstehenden BIP-Daten aus China warteten. Das Währungspaar stieg auf einen Höchststand von 6,87 und lag damit einige Punkte über dem Freitagstief von 6,8346.

Vorschau auf Chinas BIP-Daten

Die chinesische Wirtschaft scheint sich besser zu entwickeln als erwartet, wie einige aktuelle Wirtschaftsdaten zeigen. Am Montag zeigten die Daten, dass sich der Immobiliensektor nach einer der schlimmsten Krisen aller Zeiten weiter erholt. Die Preise für neue Eigenheime stiegen im März um 0,5 %, der schnellste Anstieg seit 21 Monaten.

Die Zahlen kamen ein paar Tage, nachdem Zahlen aus dem Land gezeigt hatten, dass die Exporte im März dieses Jahres sprunghaft angestiegen sind, obwohl die Unternehmen ihre Tätigkeit weiterhin in andere Länder verlegten. Auch die Verkäufe von Elektrofahrzeugen sind in dem Land sprunghaft angestiegen.

In einem weiteren Bericht von Nomura heißt es, dass der Energieverbrauch in den letzten Wochen sprunghaft angestiegen ist. Im März stieg er im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 %.

Die nächsten wichtigen CNY-Nachrichten werden die für Dienstagmorgen anstehenden Daten zum chinesischen BIP sein. Diese Zahlen werden zeigen, ob sich die Wirtschaft im ersten Quartal erholt hat, nachdem das Land seine Covid-Null-Strategie aufgegeben hat.

Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass die Daten zeigen, dass das BIP des Landes im Monatsvergleich um 2,2 % gewachsen ist, nachdem es im vorangegangenen Quartal kein Wachstum gab. Dieses Wachstum wird dann im Jahresvergleich zu einem Anstieg von 4 % führen, der über den bisherigen 2,4 % liegt.

Es wird erwartet, dass sich China in diesem Jahr nach der Wiedereröffnung des Landes gut entwickeln wird. In einem Bericht von letzter Woche sagte der IWF, dass er ein Wirtschaftswachstum von 5,6 % im Jahr 2022 erwartet. Das war ein optimistischerer Bericht, wenn man bedenkt, dass die Behörden in Peking ein Ziel von 5 % gesetzt haben.

USD/CNY-Chartanalyse

USD/CNY-Chart von TradingView

Der Tageschart zeigt, dass der USD/CNY-Wechselkurs am Montagmorgen seitwärts tendierte. Er blieb stabil bei 6,87, wo er sich auch in den letzten Tagen befand. Das Währungspaar konsolidiert sich an den 50- und 25-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Außerdem befindet es sich zwischen dem 50 %- und dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Level.

Daher wird sich das Währungspaar in den kommenden Tagen wahrscheinlich weiter konsolidieren, während die Anleger über die chinesischen und amerikanischen Volkswirtschaften nachdenken. Dann wird es zu einem Abwärtsdurchbruch kommen, da die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 6,820 anpeilen. Ein Anstieg über den Widerstand bei 6,90 wird den Abwärtstrend entkräften.