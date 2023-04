Metacade erreicht wichtigen Meilenstein: MCADE live auf BitMart

Benson ist Reporter bei Invezz und kümmert sich um aktuelle Nachrichten, Interviews und Marktanalysen. Seine erste Investition in Aktien… mehr lesen

Metacade (MCADE) sorgt heute mit seiner ersten Notierung auf einer CEX-Plattform für Schlagzeilen auf dem Kryptomarkt. Und da Einlagen auf der Top-Kryptowährungsbörse BitMart eröffnet werden, könnte jetzt die Zeit sein, MCADE zu kaufen und HODL als langfristige Investition.

Es ist möglich, dass die heutige rechtzeitige Notierung auf BitMart das Interesse an MCADE auf dem Sekundärmarkt explodieren lässt, da mehr Menschen in ein Projekt investieren wollen, das das Web3-Gaming-Ökosystem revolutionieren soll.

Bemerkenswert ist, dass Metacade erst seit 13 Tagen auf dem Markt ist. Mit einer soliden Grundlage in der Entwicklung ist es wahrscheinlich, dass es dem Hype gerecht wird, der es als eines der Top-Investitionsziele für 2023 bezeichnet.

Metacade erreicht einen weiteren wichtigen Meilenstein

Während die vorherrschenden Marktbedingungen dazu beigetragen haben, den Spielraum für den Metacade-Kurs nach oben zu begrenzen, bleibt die Begeisterung für das GameFi-Projekt erhalten, da weitere Meilensteine der Roadmap erreicht werden. Einige Kommentatoren haben beobachtet, dass die Notierung an Börsen, die zu den Top 20 (für BitMart) und Top 10 (MEXC) gehören, ein “Sprungbrett” für MCADE sein könnte.

In einem AMA am Montag hob Rusell Bennet, CEO von Metacade, die Notierung auf BitMart als einen der wichtigsten Meilensteine für MCADE in den nächsten Wochen hervor, die in Bezug auf die Projektentwicklung sehr arbeitsreich sein werden. Bennet sagt, dass Metacade mehrere Top-Tier-Börsen für die Notierung engagiert hat, aber viele von ihnen werden folgen, sobald das Produkt live geht.

Investoren im Kryptobereich haben vielleicht bemerkt, dass Börsennotierungen oft mit einem Preisanstieg für Token zusammenfallen, und MCADE wird auf sehr vertrauenswürdigen Börsen schnell und zahlreich live gehen. Bis Ende April und in der ersten Maiwoche wird Metacade auf der weltweit größten DEX-Plattform Uniswap und auf zwei der beliebtesten Handelsplattformen (BitMart und MEXC Global) gelistet sein.

Bei BitMart werden MCADE-Einzahlungen heute eröffnet, während der Handel am 20. April beginnt und Abhebungen am 21. April möglich sein werden.

MCADE ist auch bereits auf den führenden Marktdaten-Aggregations-Websites CoinMarketCap und CoinGecko live, was der Community die Möglichkeit gibt, nicht nur die Marktperformance, sondern auch die allgemeine Stimmung in der Community über den Token zu verfolgen. CoinGecko zeigt zum Beispiel, dass 86 % der Abstimmungsergebnisse positiv für MCADE sind.

Metastudio ist der erste große Schritt in Richtung Wachstum von Metacade

Bedeutende Partnerschaften sind ein wichtiger Indikator für das Vertrauen in das Projekt und waren in vielen Fällen, wie bei Projekten wie Sandbox und Axie Infinity ein Katalysator für das Interesse der Investoren an den nativen Token, die das Ökosystem antreiben.

Die Haupt-Roadmap sieht vor, dass Metacade seine Arcade noch in diesem Jahr auf den Markt bringt, und auf der Website des Projekts wird das zweite Quartal 2023 für weitere Partnerschaften mit etablierten Play-to-Earn-Projekten genannt. Im dritten Quartal wird die mit Spannung erwartete GameFi-Plattform für klassische Arcades erscheinen, wobei P2E-Initiativen mit Play-to-Earn-Programmen kombiniert werden, um MCADE-Inhabern die Möglichkeit zu geben, mehr von ihren Assets zu profitieren.

Ein gutes Zeichen für die weitere Entwicklung in dieser Hinsicht und im Vorfeld des Hauptstarts ist die erste große Partnerschaft zwischen Metacade und dem Spieleentwickler Metastudio. Das Team um Metastudio ist seit Jahrzehnten Teil des globalen Gaming-Ökosystems, was die Veröffentlichung von Plattformen und Spielen mit Metacade erheblich unterstützen könnte.

Während das Spielestudio also eine große Rolle im Spieleangebot von Metacade spielen wird, wird die unmittelbare Aufmerksamkeit der MCADE-Inhaber wahrscheinlich dem Privatverkauf von Metastudio gelten, der Anfang nächsten Monats startet.

Am 1. Mai wird Metastudio den Startschuss für seine Community geben und dann den Privatverkauf für die Metacade-Community voraussichtlich am 8. Mai öffnen. Der öffentliche Verkauf wird dann am 15. Mai beginnen.

Für MCADE-Inhaber bietet sich damit die große Chance, eine NFT-Aktie an einem weiteren vielversprechenden Projekt zu erwerben.

Lohnt sich eine Investition in MCADE im Jahr 2023?

Wie bereits erwähnt, könnte sich Metacade zu einem der größten GameFi-Projekte des Jahres 2023 entwickeln. Das liegt an dem einzigartigen Ansatz für das Gaming-Ökosystem. Das All-in-One-Angebot für Spieleentwickler, Investoren und Spielbegeisterte ist einer der Gründe, warum der MCADE-Vorverkauf so schnell ausverkauft war.

Ein Blick auf den heutigen MCADE-Kurs deutet darauf hin, dass der Token nicht den erwarteten Anstieg erlebt hat, der mit dem Start auf dem Sekundärmarkt einhergeht. In der Tat handelt MCADE/USD derzeit etwa -14 % von seinem Allzeithoch knapp über 0,019 $, das am 14. April 2023 erreicht wurde. Allerdings liegt er auch fast 13 % über seinem Allzeittief von rund 0,014 $, das am 16. April 2023 erreicht wurde.

Allerdings gibt es mehrere Katalysatoren für den MCADE-Preis, die in den kommenden Monaten zu einem Anstieg des Preises führen könnten. Dazu gehören das allgemeine Vertrauen in das Projekt und ein Stimmungsumschwung auf dem Markt, da Kryptowährungen nach den Turbulenzen des Bärenmarktes 2022 voraussichtlich in einen neuen Bullenmarkt eintreten werden.

Bei den derzeitigen Preisen hat MCADE nach dem Vorverkauf keinen großen Eindruck hinterlassen. Es wird jedoch vorhergesagt, dass der Preis die 0,1 $-Marke überschreiten und sogar bis Ende 2023 auf 0,5 $ steigen könnte. Diese Aussichten lassen Metacade bei Preisen unter 0,017 $, zu denen es heute gehandelt wird, als Schnäppchen erscheinen, zumal die Marktkapitalisierung weiterhin bei über 23,5 Mio. $ liegt.