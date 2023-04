Stablecoin-Gesetzentwurf: Expertenreaktionen reichen von „Nutzen des digitalen Token-Systems“ bis hin zu „Innovation ersticken“

Die Regulierung von Stablecoins in den USA könnte Stablecoin-Anbieter dazu verpflichten, Reserven zu halten, die ihren Coin “mindestens 1:1” absichern würden. Während große Stablecoin-Anbieter wie Tether (USDT) und USD Coin (USDC) sich bereits an diese Richtlinie halten, riskieren diejenigen, die dies nicht tun, eine Gebühr von 1 Mio. $ oder bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Der Gesetzentwurf enthält auch Diskussionen über eine Pause für neue Stablecoins, die durch andere Kryptowährungen abgesichert sind. Er enthält auch eine Diskussion über Central Bank Digital Currencies (CBDC).

Natürlich sind die Expertenreaktionen auf einen potenziellen Schritt nach vorn im Bereich der Regulierung unterschiedlich.

Tether: Stabelcoin-Gesetzentwurf „wird das digitale Token-System zugute kommen“

Tether, vielleicht die bekannteste Stablecoin und drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, sagte in einer Erklärung, dass ein Gesetzentwurf „dringend benötigte Klarheit“ für Fintech und andere Institutionen schaffen könnte, die in den Krypto-Raum eintreten wollen.

Die Regulierungsbehörden sollten „das übergeordnete Ziel der Modernisierung unseres Zahlungssystems artikulieren“, fügte die Erklärung hinzu. Wenn dies der Fall ist, wird eine verbesserte regulatorische Klarheit „dem digitalen Token-System zugute kommen“.

Stefan Rust: Gesetzgeber muss „seine Aufmerksamkeit neu ausrichten“

Stefan Rust, CEO von Truflation, sagte in einer Erklärung, dass die US-Gesetzgeber den Gesetzentwurf für Kryptowährungen als Verbraucherschutzbemühungen darstellen. Es gibt jedoch “sehr, sehr wenig” in dem Gesetzentwurf, der den Nutzern einen besseren Schutz bietet.

Stattdessen wird es lediglich “Innovation ersticken”, indem es den bestehenden Finanzmächten garantiert, dass “Macht und Reichtum konzentriert” bleiben und “Steuereintreiber weiter kassieren”, so Rust weiter.

Es scheint “klar” zu sein, dass die Gesetzgeber in den USA und anderswo auf der Welt “hinter Kryptowährungen her sind”, da Stablecoins eine potenzielle Bedrohung für den US-Dollar und die Dominanz des Euro darstellen. Er schreibt:

Da sowohl die USA als auch die EU unzählige Stunden damit verbringen, Gesetze gegen einen innovativen Sektor zu erlassen, der bisher nur einen Bruchteil des Marktwerts von Gold ausmacht, suchen die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) danach neue Währungslösungen. Und da dieses globale Kraftpaket nun die G7 im Wirtschaftswachstum übertroffen hat, China seine Grenzen für Krypto öffnet und die Vereinigten Arabischen Emirate jetzt den Renminbi für Geschäfte mit flüssigem Erdgas akzeptieren, sollte der Westen seine Aufmerksamkeit vielleicht besser neu ausrichten.

Mike Colonnese: „positiv für die Branche“

Mike Colonnese, Geschäftsführer von H.C. Wainwright & Co und leitender Kryptoanalyst, kommentierte in einer Forschungsnotiz, dass der Gesetzentwurf für Stablecoins die erste größere Krypto-Gesetzgebung im Jahr 2023 darstellt.

Er schreibt, dass Klarheit für Stablecoin-Anbieter „positiv für die Branche“ sei und „mehr Anlegern ermöglichen werde, sich mit dem Sektor vertraut zu machen“.