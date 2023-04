Der Aktienkurs von Atlassian (NASDAQ: TEAM) hat sich in den letzten Tagen seitwärts bewegt, da die Anleger auf den nächsten Katalysator warten. Der Kurs lag am Donnerstag bei 159,52 $, wo er sich in den letzten Tagen auch befand. Dieser Wert liegt etwa 43 % über dem Tiefststand im Jahr 2022.

Tu, was sie sagen, nicht was sie tun

Ich glaube fest daran, dass man das glauben sollte, was Menschen tun, und nicht das, was sie sagen. Das gilt auch für die Finanzbranche, wo ich sehr genau darauf achte, was Unternehmensinsider tun. Ein gutes Beispiel dafür ist die Silicon Valley Bank (SVB), bei der die Führungskräfte viel über die Stärke des Unternehmens sprachen, während sie gleichzeitig Aktien verkauften.

Die gleiche Situation passiert bei Atlassian, der Muttergesellschaft von Jira und Trello. Das Unternehmen bietet Work-Management-Services an, die die Zusammenarbeit innerhalb von Teams fördern. Insgesamt bedient sie international Tausende von Unternehmen.

Aus diesem Grund entwickelt sich Atlassian nach Ansicht der Unternehmensleitung hervorragend und baut seinen Marktanteil aus. Um dies zu untermauern, kündigte das Unternehmen kürzlich an, dass es seine Aktien im Wert von 1 Mrd. $ zurückkaufen wird. Über sein Geschäft sagte Co-CEO Michael Brookes:

Wir bleiben unglaublich optimistisch in Bezug auf unsere Position im Bereich Arbeitsmanagement. Trello ist weiterhin ein Monster. Konfluenz wächst weiterhin sehr, sehr stark.

Co-CEO Scott Farquhar sagte:

Wir sind stolz auf alles, was wir in einem weiteren unvorhersehbaren Jahr erreicht haben. 2023 wird es darum gehen, unseren Kunden zu helfen, diese herausfordernden Zeiten zu überwinden, die makroökonomischen Auswirkungen auf unser Geschäft abzufedern und Atlassian für langfristigen Erfolg zu rüsten.

Insider stoßen Aktien ab

Die Realität sieht jedoch so aus, dass die Geschäftsleitung des Unternehmens, einschließlich der Co-CEOs, die Aktien aktiv abstoßen. Laut Barchart haben Insider in den letzten 12 Monaten 4,4 Mio. Aktien, in den letzten 6 Monaten 2,1 Mio. Aktien und in den letzten 3 Monaten haben sie 1 Mio. Aktien verkauft.

Bei einem aktuellen TEAM-Aktienkurs von 162 $ bedeutet dies, dass sie Aktien im Wert von über 712 Mio. $ verkauft haben. Besonders wichtig ist, dass in den letzten 2 Monaten kein Insider Aktien gekauft hat. Eine Übersicht über die jüngsten Insiderverkäufe ist unten dargestellt. Wie man sieht, beschleunigt sich der Verkaufstrend.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Hauptverkäufer Scott Farquhar und Michael Brookes sind, die Co-CEOs und Mitbegründer des Unternehmens.

Daher bin ich der Meinung, dass Insider aufgrund der laufenden Insiderverkäufe nicht in Atlassian investieren sollten. Wenn sie zuversichtlich wären, würden sie die Aktie kaufen, während das Unternehmen seinen Rückkauf in Höhe von 1 Mrd. $ durchführt. Ein wahrscheinlicher Grund für diese Verkäufe ist, dass sie erwarten, dass sich das Geschäftswachstum in naher Zukunft weiter verlangsamen wird.