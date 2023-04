Der GBP/INR-Wechselkurs hat sich in den letzten Wochen nicht bewegt, da die Maßnahmen der Bank of England (BoE) und der Reserve Bank of India (RBI) auseinanderklaffen. Am Freitag wurde er bei 102,17 gehandelt, einige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 102,67. Seit seinem Tiefststand im Jahr 2022 ist er um über 19 % gestiegen.

Andererseits wurde die USD/INR bei 82,13 gehandelt, wo sie sich in den letzten Wochen befand. Dieser Kurs liegt einige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 83,25.

Divergenz zwischen RBI und BoE

Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die RBI und die BoE in den nächsten Monaten unterschiedliche Wege einschlagen werden, da die Inflation im Vereinigten Königreich hartnäckig hoch bleibt. Die am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten, dass die Inflation im Vereinigten Königreich im März auf einem hohen Niveau blieb.

Aus den Daten des Office of National Statistics geht hervor, dass der Verbraucherpreisindex im März auf 10,1 % gesunken ist, gegenüber einem Anstieg von 10,4 % im Vormonat. Diese Zahlen bedeuten, dass die Inflation im Land viel höher ist als in anderen Ländern, auch in der Europäischen Union.

Das ONS stellte fest, dass die Lebensmittelpreise die Haupttreiber der Inflation waren. Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen im März um 19 %. Dies war der höchste Anstieg seit 1977. Die Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie nicht berücksichtigt werden, blieb im März ebenfalls auf einem hohen Stand.

Daher befindet sich die Bank of England (BoE) in einer Zwickmühle, da der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist. Analysten glauben, dass die Bank die Zinsen auf ihrer Sitzung im Mai erneut anheben wird. Sie könnte auch in den nächsten Sitzungen weitere Zinserhöhungen vornehmen, selbst wenn sich das Vereinigte Königreich weiterhin in einer Stagflationsphase befindet.

Von der RBI hingegen wird erwartet, dass sie ihre Zinserhöhungspolitik noch eine Weile auf Eis legen wird. Im April beschloss die Bank, die Erhöhungen zu stoppen, obwohl sie warnte, dass sie gezwungen sein könnte, in diesem Jahr weitere Erhöhungen vorzunehmen.

GBP/INR-Kursprognose

GBP/INR-Diagramm von TradingView

Der GBP/INR-Wechselkurs hat sich in den letzten Monaten in einem langsamen Aufwärtstrend befunden. In letzter Zeit hat das Paar einen Widerstand bei 102,67 gefunden, dem Höchststand vom 13. Dezember. Es hat sich ein Double-Top-Muster gebildet, dessen Halslinie bei 96,86 liegt. Das Paar liegt weiterhin über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten.

Daher wird das GBP/INR-Paar eine Weile in dieser Spanne bleiben und dann aufgrund des Double-Top-Musters einen Abwärtstrend erleben. Sollte dies geschehen, wird das Paar wahrscheinlich auf die wichtige Unterstützung bei 96,85 sinken.

Andererseits hat das USD/INR-Paar ein aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet, was darauf hindeutet, dass es wahrscheinlich zu einem Aufwärtstrend kommen wird. Sollte dies geschehen, wird das Paar wahrscheinlich zum wichtigen Widerstand bei 83 steigen.