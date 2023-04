Die Wechselkurse von USD/ZAR und GBP/ZAR bewegten sich diese Woche seitwärts, nachdem Südafrika am Mittwoch starke Inflationsdaten veröffentlichte. Der USD/ZAR wurde bei 18,04 gehandelt und lag damit einige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 18,72. Der GBP/ZAR-Wechselkurs hingegen wurde bei 22,44 gehandelt und lag damit einige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 23,02.

Südafrikas Inflation steigt an

Die wichtigsten Forex-Nachrichten aus Südafrika waren in dieser Woche die jüngsten Daten zur Verbraucherinflation. Nach Angaben der südafrikanischen Statistikbehörde stieg der Verbraucherpreisindex (VPI) des Landes den zweiten Monat in Folge an.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Die Inflation stieg im Jahresvergleich auf 7,1 %, da die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellten. Dieser Anstieg lag über der mittleren Schätzung von 7 %. Sie lag auch über dem Zielbereich der Südafrikanischen Zentralbank (SARB) von 4 % bis 6 %.

Haupttreiber der Inflation waren die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke, die um 14 % stiegen und damit den höchsten Stand seit über 14 Jahren erreichten. Daher bedeuten diese Zahlen, dass die SARB in den kommenden Monaten wahrscheinlich die Geldpolitik weiter straffen wird. Sie überraschte im März mit einer Anhebung um 50 Basispunkte.

Im Vereinigten Königreich und in den USA bleibt die Inflation hoch. Letzte Woche zeigten die Daten aus den USA, dass die Kerninflation von 5,6 % im Februar auf 5,7 % im März gestiegen ist. Die Gesamtinflation fiel auf 5 % und damit auf den niedrigsten Stand seit 2021.

Im Vereinigten Königreich ist die Lage noch etwas schlechter. Am Mittwoch zeigten die Daten, dass die Inflation auch nach der jüngsten restriktiven Haltung der Bank of England im zweistelligen Bereich blieb. Die Gesamtinflation stieg im März auf 10,1 %.

Der nächste wichtige Katalysator für den GBP/ZAR-Wechselkurs werden die für Freitag anstehenden britischen Einzelhandelsumsätze sein. Ökonomen rechnen mit einem Rückgang der Einzelhandelsumsätze und der Kernumsätze um 3,1 % im März.

GBP/ZAR-Kursanalyse

GBP/ZAR-Chart von TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der GBP/ZAR-Wechselkurs in den letzten Monaten im Aufwärtstrend war. Vor kurzem hat er den wichtigen Widerstand bei 21,78, dem Höchststand im November und Dezember 2021, überschritten. Vor allem aber hat er diesen Kurs erneut getestet, was in der Regel ein Zeichen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ist.

Der GBP/ZAR-Kurs hat sich auch über den 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitten bewegt und das wichtige Double-Top-Muster entkräftet. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Paar in den kommenden Monaten bis zum wichtigen Widerstandspunkt bei 25 steigt. Im gleichen Zeitraum wird der USD/ZAR wahrscheinlich auf einen Höchststand von 18,72 ansteigen.