Die srilankische Währung war 2023 eine der besten Performer. Laut TradingView wurde der USD/LKR am Freitag bei 320 gehandelt, was bedeutet, dass die srilankische Rupie in diesem Jahr um 13 % gestiegen ist. Auf diesem Niveau lag sie zuletzt im März 2022.

Sri Lanka IWF-Rettungsaktion

Die Währung Sri Lankas hat sich in diesem Jahr in erster Linie so gut entwickelt, weil der Internationale Währungsfonds Hilfsgelder in Höhe von 3 Mrd. $ bewilligt hat. In einer Erklärung teilte die Agentur mit, dass diese Mittel zur Unterstützung der Wirtschaftspolitik und der Reformen Sri Lankas sowie zur Wiederherstellung der makroökonomischen Stabilität eingesetzt werden.

Das neue Rettungspaket kam zustande, da die Wirtschaft Sri Lankas in den letzten Jahren vor allem wegen der umfangreichen Kredite aus China ins Stocken geraten ist. Infolgedessen ist das Land mit einem beispiellosen Tiefstand der Devisenreserven konfrontiert, während die Inflation auf ein Rekordhoch gestiegen ist.

Analysten gehen davon aus, dass die jüngsten Kursgewinne der srilankischen Rupie nur von kurzer Dauer sein werden, da die Auswirkungen des Rettungspakets zu spüren sind. In einer Erklärung sagten die Analysten von Fitch, dass die Währung bis Ende des Jahres ein Viertel ihres Wertes verlieren wird. Sie erwarten, dass die Rupie noch in diesem Jahr auf 390 fallen wird. In dem Bericht wird darauf hingewiesen:

Sri Lanka hat immer noch einen erheblichen Bedarf an der Rückzahlung von Auslandsschulden und wird in den kommenden Monaten seine Währungsreserven aufstocken müssen, was den Wechselkurs unter Abwärtsdruck setzen würde.

Wird die pakistanische Rupie ansteigen?

Die Erholung der srilankischen Rupie ist ein gutes Omen für die pakistanische Rupie, die auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten gehandelt wird. Der USD/PKR-Kurs lag am Freitag bei 283,50, was bedeutet, dass er in den letzten 12 Monaten um mehr als 55 % gestiegen ist.

Pakistan befindet sich in einer ähnlichen Lage wie Sri Lanka, da es mit dem IWF über ein Rettungspaket verhandelt. Der IWF erwägt, Mittel in Höhe von 6,5 Mrd. $ zur Verfügung zu stellen, um dem Land zu helfen, einen Zahlungsausfall zu vermeiden. Das Land muss diese Mittel im Juni dieses Jahres in Anspruch nehmen.

Um die Mittel bereitzustellen, muss Pakistan die in Washington ansässige Agentur davon überzeugen, dass es sich zu Reformen verpflichtet hat, auch bei den Energiesubventionen.

Analysten gehen davon aus, dass Pakistan diese Maßnahmen letztlich umsetzen wird, um einen Zahlungsausfall zu vermeiden. Sollte dies geschehen, könnte die pakistanische Rupie kurzfristig an Wert gewinnen. Ich erwarte, dass der USD/PKR-Kurs auf die wichtige Unterstützungsmarke von 260 sinken wird.