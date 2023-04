Die Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) arbeitet an einem neuen Plan, um die abstürzende Landeswährung zu retten. Medienberichten zufolge plant die Zentralbank die Einführung einer neuen Währung, die durch Gold-Token gedeckt ist, um den Simbabwe-Dollar zu stabilisieren.

Der Bericht, der zuerst von Times veröffentlicht wurde, besagt, dass die digitalen Gold-Token durch Gold gedeckt sein werden, das bei der Zentralbank gehalten wird. Infolgedessen werden Personen, die einen kleinen Betrag an Simbabwe-Dollar halten, der an Wert verloren hat, sie gegen diese Token eintauschen. In einer Erklärung sagte der Gouverneur der Zentralbank:

Die Bewegungen des Parallelmarktkurses sind hauptsächlich auf die Erwartung eines erhöhten Devisenangebots zu Beginn der Tabakvermarktungssaison zurückzuführen. In den letzten drei Wochen war das Angebot an Devisen jedoch geringer als erwartet.

Der Simbabwe-Dollar hat in den letzten Monaten gegenüber dem USD an Wert verloren. Laut Zentralbank ist 1 $ etwa 1.000 Z$ wert. Es ist jedoch schwierig, diesen Wechselkurs zu bekommen, da der Parallelmarkt ihn auf über 1.750 festlegt.

Die Tatsache, dass der Simbabwe-Dollar keinen Wert hat, ist traurig, wenn man bedenkt, dass das Land über einige der größten natürlichen Ressourcen verfügt. So verfügt Simbabwe beispielsweise über die zweitgrößten Goldreserven pro Quadratkilometer mit 13 Millionen Tonnen nachgewiesener Reserven. Dennoch hat das Land seit 1980 nur 580 Tonnen exportiert.

Gleichzeitig verfügt das Land über einige der größten Reserven an Platingruppenmetallen (PGMs) wie Platin und Palladium, die in der Autoindustrie verwendet werden. Am wichtigsten ist, dass es aufgrund seiner hohen Lithium- und Nickelvorkommen eine wichtige Rolle in der Elektrofahrzeugindustrie (EV) spielt.

Simbabwe ist auch ein wichtiger Akteur im Agrarsektor. Es ist zum Beispiel ein führender Exporteur von Tabak. Im Jahr 2023 hat das Land 54,9 kg Tabak im Wert von 307 Mio. $ exportiert, mehr als die 295 Mio. $, die es 2022 exportiert hat.