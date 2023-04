USD/IDR-Prognose: Wie geht es mit der indonesischen Rupiah weiter?

Der USD/IDR-Wechselkurs bewegte sich in den letzten Tagen seitwärts, während der US-Dollar-Index (DXY) seine Talfahrt fortsetzte. Am Dienstag wurde er bei 14,840 gehandelt, wo er sich auch in den letzten Tagen befand. Dieser Kurs liegt ~5,85 % unter dem Höchststand in diesem Jahr.

Die Stärke der indonesischen Rupiah hält an

Die indonesische Rupiah gehörte in diesem Jahr zu den Währungen der Schwellenländer, die sich am besten entwickelt haben. Diese Entwicklung ist vor allem auf das starke Wirtschaftswachstum des Landes zurückzuführen. Im Jahr 2022 wuchs die indonesische Wirtschaft um 5,31 %, nachdem das Land seine Covid-19-Beschränkungen aufhob.

Das Land profitiert auch von dem laufenden Rückzug vieler Länder aus China, da die Spannungen mit den USA zunehmen. Jüngste Schätzungen von ADP zeigen daher, dass die Wirtschaft des Landes in diesem Jahr um 4,8 % und 2024 um 5 % wachsen wird.

Der USD/IDR-Wechselkurs bewegte sich seitwärts, nachdem die Bank von Indonesien letzte Woche ihre Zinsentscheidung bekannt gab. Darin beschloss die Bank, die Zinssätze aufgrund der sinkenden Inflation und der stärkeren Rupiah den dritten Monat in Folge unverändert zu lassen. Die Inflation ist auf den niedrigsten Stand seit sieben Monaten zurückgegangen und wird sich im August voraussichtlich auf den Zielbereich von 2 % bis 4 % zubewegen.

Die Zentralbank beschloss, die Zinssätze unverändert bei 5,75 % zu belassen, wo sie seit Januar liegen. Wie andere Zentralbanken hat sie die Zinsen im Jahr 2022 um 225 Basispunkte angehoben. Da die Wirtschaft Anzeichen einer Mäßigung zeigt, gehen Analysten davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen im vierten Quartal senken wird.

Der nächste wichtige Katalysator für den USD/IDR sind die anstehenden amerikanischen Wirtschaftsdaten. Am Dienstag werden in den USA wichtige Zahlen wie das Verbrauchervertrauen, die Hauspreisdaten und die Baubeginne veröffentlicht. Diese Zahlen sind wichtig, denn die US-Notenbank hat beschlossen, sich von den Daten abhängig zu machen. Analysten erwarten, dass die Bank die Zinsen im Mai um 0,25 % anheben wird, gefolgt von einer strategischen Pause.

USD/IDR technische Analyse

USD/IDR-Chart von TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass der USD/IDR-Wechselkurs in den letzten Monaten einen starken Abwärtstrend verzeichnet hat. Er hat sich unter das 50%-Fibonacci-Retracement-Niveau bewegt. Das Paar ist unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen. Dieser Kurs ist auch von Bedeutung, weil es sich um den niedrigsten Stand am 1. Februar handelt.

Daher sind die Aussichten für die indonesische Rupiah nach wie vor pessimistisch, wobei die nächste wichtige Marke bei 14.500 liegt. Diese Einschätzung wird sich bestätigen, wenn der Kurs unter die wichtige Unterstützungsmarke bei 14.650 sinkt, dem Tiefststand vom 14. April.