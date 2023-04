Der AUD/USD-Wechselkurs war in den letzten Tagen rückläufig. Er ist in den vergangenen zwei Tagen in Folge gefallen, da die Anleger eine Divergenz zwischen der US-Notenbank und der Reserve Bank of Australia (RBA) vorhersagen. Er fiel auf einen Tiefstand von 0,6607, den niedrigsten Stand seit dem 16. März dieses Jahres.

Inflationsdaten Australiens

Die wichtigsten AUD-Nachrichten waren die neuesten australischen Inflationsdaten. Nach Angaben des Australia Bureau of Statistics fiel der Verbraucherpreisindex von 1,9 % im 4. Quartal auf 1,4 % im 1. Quartal. Dieser Rückgang war geringer als die mittlere Schätzung von 1,3 %. Auf Jahresbasis sank die Inflation im Quartal von 7,8 % auf 7 %. Sie bleibt deutlich über dem Ziel der Reserve Bank of Australia (RBA) von 2 %.

Der genau beobachtete getrimmte und der gewichtete Mittelwert der VPI gingen stärker als erwartet zurück. Der getrimmte mittlere VPI fiel im 1. Quartal von 6,9 % auf 6,6 %, während der gewichtete Mittelwert unverändert bei 5,8 % blieb. Beide fielen auf 1,2% im Quartalsvergleich.

Diese Zahlen kamen zwei Wochen, nachdem die Reserve Bank of Australia ihre Zinsentscheidung bekannt gab. Darin beschloss die Bank, die Zinssätze zum ersten Mal seit mehreren Sitzungen unverändert zu lassen. Aus dem Protokoll der Bank von letzter Woche ging hervor, dass die Pause notwendig war, damit die Beamten die Auswirkungen der vorangegangenen Erhöhungen überprüfen konnten.

Daher besteht die Möglichkeit, dass die Fed und die RBA voneinander abweichen, da die Analysten der Meinung sind, dass die Inflation und die Zinssätze in Australien ihren Höhepunkt erreicht haben. In einer Notiz sagte ein RBC-Analyst:

Für eine RBA, die nicht bereit ist, die Geldpolitik weiter zu straffen, und die bereit ist, eine höhere Inflation in Kauf zu nehmen, um die Gewinne auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten, sind die heutigen Daten ein Grund, die Geldpolitik auf Eis zu legen.

Es wird erwartet, dass die Fed bei der kommenden Sitzung im Mai mindestens eine weitere Zinserhöhung vorlegen wird. Dies wird von dem abweichen, was die RBA getan hat und voraussichtlich im Mai tun wird.

AUD/USD Technische Analyse

AUD/USD-Chart via TradingView

Das AUD/USD-Währungspaar erlebte in den letzten Tagen einen Abwärtstrend. Es hat es geschafft, sich unter die untere Seite der aufsteigenden Handelsspanne (grün) zu bewegen. Gleichzeitig wird der Abwärtstrend dieses Paares von den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten und dem 38,2% Fibonacci Retracement Level unterstützt.

Die Oszillatoren des AUD/USD-Paares sind weiter abwärts gerichtet. Daher sind die Aussichten für dieses Währungspaar pessimistisch. Die nächste wichtige Marke liegt bei 0,6500.