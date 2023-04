MCADE wird bald auf MEXC live gehen – Soll man in Metacade investieren?

MCADE, der native Token des Metacade-Ökosystems, ist in diesem Monat bereits an den Kryptobörsen Uniswap und BitMart live gegangen. Dies hat dazu geführt, dass der Token zum ersten Mal über seinem Vorverkaufspreis gehandelt wurde.

Der Token bereitet sich darauf vor, auf MEXC, einer der 10 größten Kryptowährungsbörsen der Welt, live zu gehen. Mit der bevorstehenden Notierung auf MEXC wird MCADE für Millionen von Anlegern weltweit verfügbar sein.

Als neues Web3-Projekt werden wir uns Metacade und die Investitionsmöglichkeiten, die es bietet, ansehen und prüfen, ob Investoren das Projekt in Betracht ziehen sollten.

Bietet Metacade eine gute Investitionsmöglichkeit?

Um festzustellen, ob Metacade eine gute Investitionsmöglichkeit für Händler bietet, müssen wir uns das breitere GameFi-Ökosystem ansehen.

GameFi ist zu einem festen Bestandteil des Web3-Raums geworden und wächst weiterhin in rasantem Tempo. In den letzten Jahren sind Projekte wie The Sandbox, Axie Infinity, ApeCoin und Decentraland entstanden.

Diese Projekte gehören zu den Top 100 im Krypto-Bereich in Bezug auf die Marktkapitalisierung und haben den Investoren Tausende von Prozent an ROI eingebracht.

Der Kryptomarkt erholt sich derzeit vom rückläufigen Trend des Jahres 2022 und könnte auf dem Weg zu einem weiteren Bull Run sein. In diesem Fall könnten viele Web3-Projekte in den kommenden Monaten neue Allzeithochs erreichen.

Metacade könnte dank seines innovativen Play-to-Earn-Ansatzes eines dieser Projekte sein. Metacade arbeitet an der Einführung einiger innovativer Funktionen und eines All-Inclusive-Pakets für Spaß und Belohnungen, die sich für die Benutzer als vorteilhaft erweisen könnten. Wenn das Projekt seine Funktionen wie erwartet einführt, könnte sich dies mittel- und langfristig positiv auf den Wert von MCADE auswirken.

Wird Metacade bis Ende 2023 0,1 $ erreichen?

Der Kryptowährungsmarkt hat sich seit Anfang des Jahres gut entwickelt. Der Wert von Bitcoin ist seit Jahresbeginn um mehr als 50 % gestiegen und könnte in den kommenden Monaten noch weiter ansteigen.

Während der Vorverkaufsphase wurde MCADE für 0,02 $ pro Token verkauft. Nach seinen jüngsten Notierungen bei Uniswap und BitMart wird MCADE bei 0,02296 $ gehandelt, höher als sein Vorverkaufspreis.

Der Token könnte in den nächsten Tagen höher steigen, da MCADE auf MEXC, einer der Top-10-Kryptobörsen der Welt, live gehen wird.

Die Notierung an diesen Kryptobörsen wird MCADE für Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt verfügbar machen. Das Metacade-Team verriet auch, dass der Token in den kommenden Monaten auf anderen wichtigen Kryptobörsen notiert werden wird, während sie ihre Produkte und andere wichtige Funktionen einführen.

Nachdem Metacade in der Vorverkaufsphase 16 Mio. $ aufgebracht hat, arbeitet das Unternehmen daran, seine Produkte auf den Markt zu bringen. Der Start der Projekte, zusätzlich zu einer verbesserten Grundlage des breiteren Kryptomarktes, könnte dazu führen, dass MCADE noch vor Ende des Jahres die 0,1 $ erreicht.

Die Rallye von MCADE würde von den von Metacade eingeführten Produkten und Funktionen abhängen und davon, wie sich der breitere Kryptomarkt in den kommenden Monaten entwickelt.

Was ist The Sandbox?

The Sandbox ist eines der ältesten web3-Projekte, da es sie seit 2011 gibt. Die Blockchain ermöglicht es Benutzern, digitale Assets in Form eines Spiels zu erstellen, zu bauen, zu kaufen und zu verkaufen.

Das Projekt hat stets den Wunsch geäußert, die Blockchain-Technologie erfolgreich in den Mainstream-Gaming-Bereich einzuführen. The Sandbox konzentriert sich darauf, ein kreatives “Play-to-Earn”-Modell zu ermöglichen, das es den Nutzern erlaubt, gleichzeitig Entwickler und Spieler zu sein.

SAND, der native Token von The Sandbox, dient als Utility-Token, der die Transaktionen auf der Plattform ermöglicht.

Ist The Sandbox sicher?

The Sandbox ist eines der 50 größten Kryptowährungsprojekte in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Es existiert seit mehr als einem Jahrzehnt und ist eines der ersten Web3-Projekte der Welt. In den letzten zehn Jahren gab es keine größeren Kontroversen über dieses Projekt.

The Sandbox hat sich in den letzten Monaten auch mit großen Blockchain-Unternehmen zusammengetan, darunter Ledger Enterprises, um den Anwendungsfall des Metaverse zu erweitern.

Was ist Metacade?

Metacade ist ein neues Web3-Projekt, das von der Ethereum-Blockchain angetrieben wird. Das Hauptziel des Projekts ist es, die Funktionsweise des aktuellen Play-to-Earn-Ökosystems zu ändern, indem es den Benutzern ermöglicht wird, neue web3-Erlebnisse zu genießen.

Laut dem Whitepaper des Projekts wird Metacade als Plattform Benutzern ermöglichen, nahtlos zu spielen, sich zu verbinden, zu bauen und zu verdienen. Um ein echtes Web3-Projekt zu werden, wird Metacade bis 2024 in eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO) übergehen. Dadurch wird das Team die Kontrolle über das Projekt an die MCADE-Inhaber übergeben.

MCADE-Inhaber können auf verschiedene Weise eine wichtige Rolle beim Wachstum des Metacade-Ökosystems spielen, einschließlich Governance-Voting. Das Metacade-Team hat auch mit der Arbeit an seinen Produkten und Funktionen begonnen, nachdem es in der gerade abgeschlossenen Vorverkaufsphase 16 Mio. $ gesammelt hatte.

Wie funktioniert Metacade?

Das Play-to-Earn-Ökosystem ermöglicht es Benutzern, Geld zu verdienen, während sie ihre Lieblingsspiele spielen. Mit Metacade will das Projekt mehr als nur ein P2E-Spiel werden.

Als Spieleplattform will Metacade zahlreiche Spiele im Arcade-Stil anbieten und zur Anlaufstelle für Gamer werden. Metacade wird P2E-Turniere und Wettbewerbe veranstalten, um den Spielern mehr Möglichkeiten zu geben, MCADE-Token zu verdienen.

Es gibt andere Möglichkeiten, als Mitglied des Metacade-Ökosystems Geld zu verdienen, z. B. durch das Staking von MCADE-Tokens. Insgesamt möchte Metacade die P2E-Plattform werden, die es den Nutzern ermöglicht, eine vollständige Web3-Erfahrung zu genießen.

Wie wird Metacade die Branche verändern?

Metacade bringt ein immersives Erlebnis in das P2E-Ökosystem. Während sich die meisten Projekte auf die Bereitstellung von Spieldiensten konzentrieren, mit denen Benutzer Geld verdienen können, geht Metacade noch einen Schritt weiter.

Metacade möchte, dass die Nutzer mehr als nur Gamer sind und zu einem integralen Bestandteil des Gaming-Ökosystems werden. Die Plattform wird zahlreiche Spiele hosten, so dass die Nutzer mehr Optionen zur Auswahl haben.

Die Plattform möchte den Benutzern auch mehr Möglichkeiten bieten, MCADE-Token über Turniere, Wettbewerbe und Staking zu verdienen. Mit Metacade genießen Benutzer ein umfassendes web3-Erlebnis.

Ist Kryptowährung eine gute langfristige Investition?

Kryptowährungen gehören seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 zu den Anlageklassen mit der besten Performance. Der Markt hat zahlreiche Baisse- und Haussephasen erlebt, und nach jedem Baissezyklus erreicht er ein neues Hoch.

Der Bitcoin stieg von 3.400 $ im Jahr 2020 auf sein aktuelles Allzeithoch von 69.000 $, nachdem er im Jahr 2017 von über 19.000 $ abgestürzt war.

Seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 ist die Gesamtperformance von Kryptowährungen positiv. Die Marktkapitalisierung für Kryptowährungen erreichte 2021 mit 3 Bio. $ ein Allzeithoch und könnte in den kommenden Jahren weitere Rekorde aufstellen.

Sind Game-Fi-Token eine gute langfristige Investition?

Wir können nicht über den Krypto-Sektor sprechen, ohne GameFi zu erwähnen. In der Branche haben Projekte wie The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland und ApeCoin in den letzten Jahren neue Höchststände erreicht.

Das P2E-Modell zieht mehr traditionelle Spieler an, da es Anreize für das Spielmodell bietet, indem es ihnen ermöglicht, Spiele zu spielen und dabei Geld zu verdienen.

SAND hat frühen Investoren einen ROI von 6.866 % geliefert und ist damit eines der erfolgreichsten GameFi-Projekte.

Lohnt sich der Kauf von Metacade?

Als Investor könnte MCADE aufgrund seiner Vorteile einer der Token sein, die Sie in Betracht ziehen sollten. Mit einem Vorverkaufspreis von 0,02 $ und einem aktuellen Kurs von 0,02296 $ könnte MCADE kurzfristig massive Gewinne verzeichnen.

Die kurzfristige Markteinführung von Metacade-Produkten und anderen Funktionen könnte den Wert von MCADE steigern. Darüber hinaus könnte ein verbesserter fundamentaler Ausblick für den breiteren Kryptowährungsmarkt dazu führen, dass MCADE auf ein neues Allzeithoch steigt und möglicherweise vor Jahresende die 0,1 $-Marke erreicht.

MCADE wurde bereits an den Börsen Uniswap und BitMart notiert und wird demnächst an der MEXC live gehen. Die Notierungen an diesen Börsen und möglicherweise auch an anderen Börsen in den kommenden Monaten könnten sich positiv auf den Wert von MCADE auswirken.