Popularität von Metacade steigt im Vorfeld der Notierung auf MEXC Global

Der Preis von MCADE ist über 0,022 $ gestiegen, was dem Preis am Ende des Vorverkaufs entsprach. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der Preis bei 0,024 $.

Die vorherige Notierung auf Uniswap ergab unbedeutende Preisänderungen, was die Anleger daran zweifeln ließ, ob die Notierung an einer Börse einen signifikanten Einfluss auf den Preis von MCADE haben würde. Nach der Notierung an BitMart stieg der Preis jedoch sprunghaft an, was die Aussicht auf einen sprunghaften Anstieg des MCADE-Preises nach der Notierung an verschiedenen Börsen wieder aufleben ließ.

MCADE-Notierung auf MEXC Global

Laut den Informationen auf der offiziellen Website von Metacade wartet der MCADE-Token darauf, nach der Notierung auf BitMart auch an der Kryptobörse MEXC Global gelistet zu werden.

Genau wie der abgeschlossene Metacade-Vorverkauf und die anschließende Notierung auf Uniswap und BitMart hat die Notierung von MCADE auf MEXC Global unter den Anlegern großes Aufsehen erregt, da laut dem Metacade-Whitepaper alles nach Plan verläuft.

Nach dem Anstieg in Folge der Notierung auf BitMart erwartet die Mehrheit der Anleger, dass auch die bevorstehende Notierung einen Preisanstieg auslösen wird.

Wie hoch wird MCADE nach der Notierung auf MEXC Global steigen?

MCADE hat kurz nach der Notierung auf CoinMarcketCap und Uniswap ein Allzeittief von 0,01498 $ erreicht, obwohl er später nach der Notierung auf BitMart ein Hoch von 0,03184 $ erreicht hat.

Da der Preis allerdings seither von seinem Allzeithoch zurückgegangen ist, richten sich alle Augen auf das Preisniveau von 0,03184 $ im Vorfeld der Notierung auf MEXC Global. Der aktuelle Krypto-Bärenmarkt übt jedoch Druck auf fast alle Kryptowährungen aus, einschließlich MCADE, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels einen Rückgang von 2,87 % in den letzten 24 Stunden verzeichnet hat.

Ist MCADE eine gute Investition?

Kryptowährungen sind aufgrund ihrer Volatilität eine ziemlich riskante Investition. Viele Anleger haben jedoch davon profitiert, nachdem sie sorgfältig investiert hatten. Das Wichtigste ist eine gründliche Hintergrundprüfung jedes Projekts, bevor Sie sich für eine Investition entscheiden oder nicht.

Nach den jüngsten Erfolgen ist Metacade kein neues Krypto-Projekt mehr. Es hat eine große Popularität unter Spielern, Spieleentwicklern und Krypto-Investoren erlangt, die in Scharen auftauchten, um den MCADE-Token während des Metacade-Vorverkaufs zu kaufen.

Obwohl der MCADE-Token seit dem Ende des Vorverkaufs noch keinen signifikanten Aufwärtstrend verzeichnen konnte, wird erwartet, dass die erhöhte Aktivität auf der Metacade-Plattform und die Notierung an verschiedenen zentralisierten Börsen, einschließlich der bevorstehenden Notierung auf MEXC Global, einen signifikanten MCADE-Preisanstieg auslösen werden. Bislang liegt der Token etwa 9 % über dem Schlusskurs der Vorverkaufsphase.

Als Beweis für sein Engagement hat Metacade bereits seine erste Partnerschaft mit Metastudio geschlossen, einem revolutionären Spieleunternehmen, das sich darauf konzentriert, aufregende, avantgardistische und neue Handyspiele für die Metacade-Arkade zu liefern.

Laut dem Whitepaper von Metacade wird erwartet, dass Metacade noch vor Ende des 2. Quartals 2023 weitere Partnerschaften mit Play-to-Earn-Projekten abschließt, weitere CEX-Notierungen erhält, weitere Giveaways und Wettbewerbe für die Gaming-Community startet und einen universellen Online-Treffpunkt für alles rund um GameFi und P2E einrichtet.

Es wird erwartet, dass alle oben genannten Aktivitäten die Nachfrage nach MCADE-Token ankurbeln werden, da der Token das Rückgrat des Metacade-Ökosystems ist, was wiederum zu einem Anstieg des Wertes des Tokens führen wird.