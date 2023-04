Der Aktienkurs von Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) stieg im nachbörslichen Handel um 12% auf ein neues Jahreshoch, nachdem der Tech-Riese einen großartigen Start in sein “Jahr der Effizienz” bekannt gab.

Meta-Aktien steigen dank ermutigender Prognosen

Noch wichtiger ist, dass das an der Nasdaq notierte Unternehmen eine positive Prognose für das laufende Quartal abgegeben hat. Meta rechnet mit einem Umsatz zwischen 29,5 und 32 Mrd. $, was auf eine Beschleunigung des Umsatzwachstums schließen lässt.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Im Vergleich dazu hatten die Analysten 29,45 Mrd. $ erwartet. Brent Thill von Jefferies reagierte auf Yahoo Finance Live auf die Ergebnisse:

Unsere Gespräche mit Werbetreibenden haben ergeben, dass sie die iOS-Änderungen verinnerlicht haben. Sie sehen einen besseren ROI auf Instagram im Besonderen. Es gibt also viele Dinge, die richtig laufen, aber der rote Faden ist, dass die Technik stärker ist, als die meisten Leute denken.

Wichtige Zahlen im Q1-Ergebnisbericht von Meta

Verdiente 5,71 Mrd. $ gegenüber 7,47 Mrd. $ im Vorjahr

Der Gewinn pro Aktie sank ebenfalls von 2,72 $ auf 2,20 $

Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um fast 3 % auf 28,65 Mrd. $

Der Konsens lag bei 2,02 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 27,7 Mrd. $

DAUs der gesamten App-Familie stiegen um 4 % auf 3,02 Mrd. $

Wie ist Meta im Bereich KI positioniert?

Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer lag bei 9,62 $ und übertraf damit den Konsens um satte 32 Cents. Laut dem Jefferies-Analysten:

Ich glaube nicht, dass die Werbekunden wie verrückt Geld ausgeben. Meta hat seinen ROI verbessert. Sie haben Anteile zurückgewonnen. Reels hat mehr Aufmerksamkeit erlangt. Wir haben ihre neuen Werbetools gesehen, die letztes Jahr angekündigt wurden.

Reality Labs – der auf das Metaverse fokussierte Geschäftsbereich des Unternehmens – erzielte im kürzlich abgeschlossenen Quartal einen Umsatz von 339 Mio. $, und Thill ist davon überzeugt, dass die Meta-Aktie extrem gut positioniert ist, um von der aktuellen KI-Manie zu profitieren.

Lohnt sich der Kauf von Meta-Aktien?

Eine weitere Runde von Entlassungen, die Meta Platforms im März ankündigte, wird voraussichtlich insgesamt etwa 1 Mrd. $ kosten. Etwas mehr als die Hälfte davon wurde in Q1 realisiert, wie aus der Pressemitteilung zu den Ergebnissen hervorgeht. Auf die Möglichkeit eines weiteren Stellenabbaus angesprochen, sagte Thill:

Ich glaube nicht, dass sie alle im Rückstand sind. Was sie lernen, ist, dass sie dies tun können und dass es tatsächlich gut für die Moral und den Shareholder-Value und den Wert der Mitarbeiter im Laufe der Zeit ist.

Seit Jahresbeginn sind die Meta-Aktien um fast 90 % gestiegen. Dennoch ist die Aktie laut Thill von Jefferies nicht per se sehr teuer. Sein Kursziel von 250 $ signalisiert die Möglichkeit eines weiteren Kursanstiegs von 8 %, den der Analyst erwartet, wenn das Umsatzwachstum weiter anzieht.