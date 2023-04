Der argentinische Peso ist wertlos geworden, da die Inflation des Landes auf über 100 % angestiegen ist. Der USD/ARS ist auf einen Höchststand von 221 gestiegen, den höchsten Stand aller Zeiten. Das bedeutet, dass das Paar in den letzten zwei Jahrzehnten um mehr als 22.365 % gestiegen ist.

Argentiniens Wirtschaftskrise hält an

Eine der wichtigsten Wirtschaftsnachrichten ist die anhaltende Krise in Argentinien. Die von der argentinischen Statistikbehörde veröffentlichten Daten zeigen, dass der Verbraucherpreisindex im März auf 102 % gestiegen ist. Er hat damit den höchsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten erreicht.

Das letzte Mal, dass die Situation so schlimm war, war, als das Land Anfang der 1990er Jahre eine Phase der Hyperinflation hinter sich hatte.

Infolgedessen hat die Zentralbank des Landes die Zinssätze drastisch erhöht. In diesem Monat hat die Zentralbank die Zinssätze um 300 Basispunkte angehoben. Sie erhöhte die Zinssätze auf 81 %, was über den vorherigen 78 % liegt. Die Zentralbank hat die Zinssätze seit September letzten Jahres erhöht und die Armutsquote auf fast 40 % gesteigert. Analysten gehen davon aus, dass die Zinssätze bei 110 % ihren Höhepunkt erreichen werden.

Argentinien befindet sich seit vielen Jahren in einer Wirtschaftskrise. Das Land geriet 2020 in Zahlungsverzug, nachdem es 500 Mio. $ nicht an seine Gläubiger gezahlt hatte. Insgesamt gab es in den letzten Jahren mehr als zehn Zahlungsausfälle, was zu einer Einigung mit dem IWF führte.

Die Renditen argentinischer Anleihen sind sprunghaft angestiegen, da die Anleger eine weitere Krise in den kommenden Jahren erwarten. Im März leistete das Land eine weitere Anleihezahlung. Die Verschuldung des Landes im Verhältnis zum BIP ist auf 85 % angestiegen und liegt damit über den geschätzten 74 %.

Anfang dieses Monats verlor das Land einen Prozess, was bedeutet, dass es 1,3 Mrd. € an Investoren zahlen muss. Das Land verlor auch ein weiteres Verfahren in New York, in dem es zur Zahlung von 10 bis 20 Mrd. $ verurteilt werden könnte.

Die Entwicklung des argentinischen Peso wird durch die im Oktober anstehenden Parlamentswahlen getrübt. Historisch gesehen tendieren die Währungen der Schwellenländer dazu, sich vor wichtigen Wahlen schlecht zu entwickeln.

Argentinischer Peso-Ausblick

Die Aussichten für den argentinischen Peso sind düster, da sich die wirtschaftliche Lage in den kommenden Monaten verschlechtern wird. Das Land befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise, die nur schwer zu beheben ist. Die wirkliche Lösung wäre eine vollständige Umstrukturierung der Wirtschaft, die die Löhne im öffentlichen Sektor senken und die Exporte ankurbeln würde.

Dies sind schwer umzusetzende Maßnahmen, wenn man bedenkt, dass die argentinischen Agrarexporte aufgrund von Dürreperioden zurückgegangen sind. In dieser Woche wurde berichtet, dass die Rindfleischexporte von zuvor 823.000 Tonnen auf 795.000 Tonnen zurückgehen werden. Daher vermute ich, dass der USD/ARS in nächster Zeit weiter steigen wird.