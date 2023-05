Der USD/KRW-Kurs stieg am Montag weiter an, nachdem Südkorea eine Reihe weiterer schwacher Wirtschaftsdaten veröffentlichte. Das Währungspaar kletterte auf einen Höchststand von 1,345 und erreichte damit den höchsten Stand seit November letzten Jahres. Dies bedeutet, dass der südkoreanische Won seit dem Höchststand im Januar um über 10 % gefallen ist.

Südkoreas Exporte sinken

Südkorea steht angesichts seiner Abhängigkeit von Samsung vor einer großen wirtschaftlichen Herausforderung. Aus den von der Statistikbehörde veröffentlichten Daten geht hervor, dass die Exporte im April um 14,2 % zurückgegangen sind und damit stärker als der erwartete Rückgang von 13,5 %. Im gleichen Zeitraum brachen die Importe um 13,3 % ein, was zu einem Handelsdefizit von über 2,6 Mrd. $ führte.

Südkoreas Exporte sind nun schon sieben Monate in Folge gesunken. Dies geschah, da die Lieferungen des Landes nach China weiter zurückgingen. Der Hauptgrund dafür ist Samsung, das größte Unternehmen des Landes.

Letzte Woche gab Samsung Electronics bekannt, dass seine Gewinne im ersten Quartal auf den niedrigsten Stand seit 14 Jahren gefallen sind. Sein Halbleitergeschäft verlor in diesem Quartal über 3,4 Mrd. $, da die Nachfrage nach PCs weiter zurückging. Intel, ein weiterer Rivale, veröffentlichte letzte Woche ebenfalls schwache Ergebnisse.

Samsung ist für die südkoreanische Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Das Unternehmen erwirtschaftet etwa 15 % des BIP des Landes. Daher wirkt sich ein Einbruch des Unternehmenswachstums tendenziell auf die Wirtschaft aus. Die Wirtschaft des Landes wuchs im 1. Quartal nur um 0,3 %.

Der USD/KRW stieg ebenfalls an, da sich die Divergenz zwischen der Fed und der Bank of Korea fortsetzt. Im April beschloss die Bank of Korea, die Zinssätze unverändert bei 3,5 % zu belassen und wies die Erwartungen auf Zinssenkungen im Laufe dieses Jahres zurück.

Die US-Notenbank hingegen wird voraussichtlich in dieser Woche die Zinssätze um 0,25 % anheben und dann eine strategische Pause einlegen.

USD/KRW technische Analyse

USD/KRW-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich das USD/KRW-Paar in den letzten Wochen in einem Aufwärtstrend befand. Im Zuge seines Anstiegs überwand das Währungspaar den wichtigen Widerstand bei 1.327, dem höchsten Stand vom 10. März. Der Kurs bewegte sich auch über den 25- und 50-Tage-EMA (Exponential Moving Averages). Darüber hinaus hat sich der Relative Strength Index (RSI) leicht über den neutralen Punkt bewegt.

Daher wird das Währungspaar wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer den Schlüsselwiderstand bei 1.361,33 anpeilen. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 1.327 würde diese optimistische Sichtweise zunichte machen.