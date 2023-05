Der Hang Seng Index stieg am Dienstag nach den besser als erwartet ausgefallenen BIP-Daten aus Hongkong und den HSBC-Zahlen an. Der Index kletterte leicht um etwa 35 Basispunkte, während andere chinesische Indizes wie der Shanghai-Index und der China A50 gaben nach.

HSBC-Ergebnissen und Hongkongs BIP-Daten

Die wichtigste Nachricht für den Hang Seng waren die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Hongkong, die zeigten, dass sich die Wirtschaft im 1. Quartal gut entwickelt hat. Nach Angaben der Statistikbehörde wuchs die Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres um 2,7 %.

Analysten erwarteten ein Wirtschaftswachstum von 0,5 % in diesem Quartal. Im Vergleich dazu schrumpfte die Wirtschaft im gleichen Quartal des letzten Jahres, als die Stadt in einer Covid-Sperrzone lag, um 4,1 %. Offizielle Stellen gehen nun davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr zwischen 3,5 % und 5,5 % wachsen wird.

Eine weitere wichtige Nachricht über Hang Seng waren die jüngsten Ergebnisse der Hang Seng Bank. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass sein Geschäft im ersten Quartal gut gelaufen sei, da der Umsatz um 64 % auf 20,2 Mrd. $ gestiegen sei. Bei konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz um 74 %. Die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) stieg auf 14,7 %, während der Gewinn vor Steuern auf 12,9 Mrd. $ zunahm. Der CEO sagte:

Wir sind nach wie vor zuversichtlich, unser Ziel einer durchschnittlichen Eigenkapitalrendite von mindestens 12 % für die Jahre ab 2023 zu erreichen. Auf der Grundlage des aktuellen Marktkonsenses für die globalen Zentralbankzinsen bleiben unsere Erwartungen für den Nettozinsertrag gegenüber unserer Prognose für das Gesamtjahr unverändert.

Der Aktienkurs von HSBC stieg in Hongkong nach den guten Ergebnissen um 2,67 %. Weitere Gewinner im Index waren ENN Energy, Baidu, Lenovo Group und JD. Kasinoaktien wie Galaxy Entertainment und Sands China haben sich gut entwickelt, da Macau ein Comeback erlebt. An diesem Wochenende kamen Hunderttausende chinesischer Touristen nach Macau, um das “Tag der Arbeit”-Wochenende zu feiern.

Prognose für den Hang Seng-Index

HSI-Chart via TradingView

Der Hang Seng Index hat sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt. Er blieb leicht unter dem wichtigsten Widerstandsniveau bei 20.766 H$, dem höchsten Stand am 17. April. Der Index liegt auch einige Punkte über dem Jahrestief von 18.815 H$. Er oszilliert am 50-Perioden gleitenden Durchschnitt, während der Relative Strength Index (RSI) gestiegen ist.

Daher wird der Index vor der bevorstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank wahrscheinlich in dieser Spanne bleiben. Die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandspunkte liegen bei 18.815 H$ und 20.765 H$.