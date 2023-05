Der US-Dollar-Index (DXY) fiel den zweiten Tag in Folge, da die Anleger auf die anstehenden Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) warteten. Der Index fiel auf einen Tiefstand von 102,30 $ und lag damit leicht über dem bisherigen Jahrestief von 100,37 $.

Fed- und EZB-Entscheidungen

Die wichtigsten Devisennachrichten der Woche werden die Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der EZB sein. Diese Entscheidungen kommen für den Markt zu einem wichtigen Zeitpunkt, da die Inflation auf einem hohen Niveau bleibt, während die regionale Bankenkrise im Gange ist.

Wirtschaftswissenschaftler gehen davon aus, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) eine Zinserhöhung um 0,25 % beschließen wird, um seine Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation zu zeigen. Gleichzeitig wird sich der Ausschuss nach dem Zusammenbruch der First Republic Bank am Montag eingehender mit dem Zustand der Wirtschaft befassen.

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die US-Notenbank auf eine strategische Pause verweisen wird, die auch von anderen Zentralbanken wie der BoC und der Reserve Bank of India eingelegt wurde. Eine strategische Pause gibt der Bank die Möglichkeit, die Auswirkungen der jüngsten Zinserhöhungen auf die Wirtschaft zu prüfen.

Die amerikanische Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Erstens ist da die Bankenkrise, die andere regionale Banken an den Rand des Zusammenbruchs bringt. Die Aktienkurse von PacWest und Western Alliance sind diese Woche zweistellig eingebrochen.

Zweitens gibt es Bedenken hinsichtlich der Schuldengrenze in den USA. Die Gesetzgeber sind immer noch uneins darüber, wie die Schuldenobergrenze angehoben werden soll. Janet Yellen, die Finanzministerin, warnte, dass der Regierung am 1. Juni das Geld ausgehen könnte.

Schließlich gibt es Risiken in der gewerblichen Immobilienbranche, wo die Bewertungen abstürzen.

Der DXY-Index wird auch auf die für Donnerstag angesetzte Entscheidung der EZB reagieren. Dies ist eine wichtige Entscheidung für den Dollar, da der Euro den größten Teil des US-Dollar-Index ausmacht.

DXY-Index-Prognose

Der US-Dollar-Index hat sich in den letzten Wochen in einer engen Spanne bewegt. Er blieb fest über der wichtigen Unterstützungsmarke bei 100,31 $, dem niedrigsten Stand in diesem Jahr. Der Index hat sich unter alle gleitenden Durchschnitte bewegt, während der Awesome Oscillator grün geworden ist und nach oben zeigt.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es daher zwei Szenarien für den Dollar. Erstens könnte der Index den Abwärtstrend wieder aufnehmen und unter die wichtige Unterstützung bei 100 $ fallen. Alternativ könnte sich der Index, der ein Double-Bottom-Muster gebildet hat, erholen und die Halslinie dieses Musters bei 105,42 $ erneut testen.