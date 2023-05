Der Aktienkurs von IAG (LON: IAG) ist im Zuge der Reflexion des Marktes über den Zustand des Luftfahrtsektors und die jüngsten Quartalsergebnisse der US-Fluggesellschaften in Turbulenzen geraten. Nachdem die Aktie am 3. Februar einen Höchststand von 173,65 Pence erreichte, ist sie auf den aktuellen Stand von 147,60 Pence zurückgegangen. Die Aktie liegt weiterhin etwa 65 % über dem Tiefststand vom 3. Oktober.

British Airways-Ergebnisse stehen bevor

IAG, die Muttergesellschaft von British Airways, Iberia und Aer Lingus, befindet sich seit April in einer engen Spanne, da die Anleger auf die Gewinne amerikanischer Fluggesellschaften reagierten. Diese Unternehmen veröffentlichten im Allgemeinen starke Ergebnisse, da die Nachfrage nach Luftfahrt sprunghaft angestiegen ist.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Beispielsweise stieg der Umsatz von Delta im Jahresvergleich um 36,9 % auf über 12,8 Mrd $. Das Unternehmen hob außerdem seine Prognosen an und verwies auf die starken Buchungen für den Sommer. In der Zwischenzeit meldete United Airlines starke Ergebnisse, da der Umsatz im Jahresvergleich um 51 % auf über 11,43 Mrd. $ anstieg.

Dasselbe gilt für American Airlines, ein führendes Unternehmen der Branche. In seinem Bericht sagte das Unternehmen, dass sein Umsatz um 37 % auf 12,2 Mrd. $ gestiegen sei. Andere Fluggesellschaften, darunter Southwest, Qantas und Alaska Air, veröffentlichten ebenfalls gute Ergebnisse.

Obwohl alle diese Unternehmen unterschiedlich sind, sind sie daher gute Indikatoren dafür, was zu erwarten ist, wenn IAG am Freitag seine Ergebnisse veröffentlicht. Analysten erwarten, dass IAG im 1. Quartal einen operativen Verlust von 173 Mio. € ausweisen wird.

In seinen letzten Finanzergebnissen deutete das Unternehmen an, dass seine Kapazität im 1. Quartal etwa 96 % des Niveaus von 2019 betragen wird. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Betriebsergebnis vor außerordentlichen Posten zwischen 1,8 Mrd. € und 2,3 Mrd. €.

IAG-Aktienkursprognose

IAG-Chart via TradingView

In meinem letzten Artikel über die International Airlines Group prognostizierte ich, dass die Aktien vor dem Ergebnisbericht weiter konsolidieren würden. Diese Einschätzung war richtig, da sich die Aktie seit Wochen in einer engen Spanne bewegt. Der Aktienkurs bleibt leicht über dem wichtigen Unterstützungsniveau bei 141,50 Pence, dem höchsten Punkt am 11. November.

Infolgedessen bewegt sich der Kurs an den 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitten. Der Awesome Oscillator hat sich über den neutralen Punkt bewegt. Das Volumen ist relativ gering geblieben. Daher ist der Ausblick für die Aktie zum jetzigen Zeitpunkt vor den Ergebnissen neutral. Eine Bewegung unter die Unterstützung bei 141,50 Pence signalisiert, dass die Baissiers sich durchgesetzt haben. Insgesamt liegen die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bei 141 Pence und 160 Pence.