Der USD/NOK-Wechselkurs gab nach den jüngsten Zinsentscheidungen der Fed und der Norges Bank nach. Das Paar sank auf einen Tiefstand von 10,66 und lag damit unter dem bisherigen Jahreshoch von 10,87. Die norwegische Krone ist seit ihrem Höchststand im Jahr 2021 um mehr als 31 % eingebrochen.

Zinsentscheidung der Fed und der Norges Bank

Die wichtigste Nachricht über die NOK war die jüngste Zinsentscheidung der Norges Bank. In einer Erklärung beschloss die Norges Bank eine weitere Zinserhöhung um 0,25 %. Sie erhöhte den Zinssatz auf 3,25 %, den höchsten Stand seit über 15 Jahren.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Die Norges Bank hat sich außerdem verpflichtet, die Zinsen im Juni erneut anzuheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Sollte dies geschehen, werden die norwegischen Zinsen auf 3,5 % steigen. Die Bank begründete dies mit der Notwendigkeit, die Inflation zu bekämpfen, die ihrer Ansicht nach hartnäckig hoch bleibt. Außerdem müsse die norwegische Krone gerettet werden, die in den letzten Monaten stark an Wert verloren hat.

Trotz der Maßnahmen der Norges Bank bleiben die Zinssätze im Land deutlich niedriger als in den Vereinigten Staaten. Am Mittwoch beschloss die US-Notenbank, die Zinssätze um 0,25 % auf 5,25 % anzuheben.

Daher sehen viele erfahrene Händler dies als eine “Carry Trade”-Gelegenheit, bei der sie einen Kredit in einem Land mit niedrigen Renditen aufnehmen, um in einem Land mit höheren Renditen zu investieren. In diesem Fall nehmen sie einen Kredit in Norwegen auf, um in den USA zu investieren.

Norwegen steht auch vor energiebezogenen Herausforderungen , da die Preise für Rohöl und Erdgas fallen. Brent ist auf 72,52 $ abgestürzt, während West Texas Intermediate (WTI) auf 68,53 $ liegt. Dies bedeutet, dass Norwegen als einer der größten Energieexporteure weniger Devisen verbuchen wird.

Die nächste wichtige Forex-Nachricht wird die bevorstehende US-Non-Farm-Payrolls (US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft) sein.

USD/NOK Technische Analyse

USD/NOK-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der USD/NOK in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Zuletzt hat es ein Cup-and-Handle-Muster gebildet, was normalerweise ein positives Zeichen ist. Es bildet nun den Handle-Abschnitt dieses Musters. Das Paar hat sich auch über die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte bewegt.

Daher wird das Paar wahrscheinlich einen Aufwärtstrend erleben, während die Käufer den nächsten wichtigen Widerstandspunkt bei 11 anpeilen. Diese Prognose wird sich bestätigen, wenn das Währungspaar über den Widerstand bei 10,87 steigt.