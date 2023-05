May 8, 2023

auf May 8, 2023

Der Pepe-Preis ist in den letzten Tagen zurückgegangen, obwohl das Volumen des Tokens auf einem hohen Niveau blieb. Der Token fiel auf einen Tiefststand von 0,000002526 $ zurück, was etwa 43 % unter dem Höchststand in diesem Jahr liegt.

Pepe Volumen glänzt

Pepe hat sich aus dem Nichts zu einer der am meisten gehandelten Kryptowährungen der Welt entwickelt. Die von CoinMarketCap zusammengestellten Daten zeigen, dass Pepe der am meisten gehandelte Token in seinem Ökosystem war. Er hat andere Kryptowährungen wie Sui und Keke übertroffen.

In den letzten 24 Stunden wurde Pepe im Wert von über 875 Mio. $ gehandelt. Nur Bitcoin und Ethereum haben ein größeres Volumen als Pepe. Bitcoin hatte ein Volumen von 12 Mrd. $, während Ethereum 8 Mrd. $. Das bedeutet, dass Pepe mehr Volumen als andere Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu hat.

Mehr als 55 % aller Pepe werden auf Binance gehandelt, wo der Token letzte Woche notiert wurde. Dort wurde Pepe in den letzten 24 Stunden im Wert von über 186 Mio. $ gehandelt. Die anderen sind in Uniswap und KuCoin.

Zusätzlich zu Ethereum und Bitcoin liegt das Volumen von Pepe auch hinter dem von Stablecoins wie Tether, USD Coin und Binance USD.

Bemerkenswert ist, dass die Zahl der Pepe-Besitzer ebenfalls gestiegen ist, da die Investoren Pepe als das nächste große Ding in der Kryptowelt ansehen. Laut Etherscan gibt es jetzt über 108.000 Pepe-Besitzer, was bemerkenswert ist, weil andere beliebte Coins weniger Besitzer haben. Floki Inu, den es schon seit Jahren gibt, hat nur 73.000 Besitzer. Die Grafik zeigt jedoch, dass die Wachstumsrate der Pepe-Besitzer in letzter Zeit abflacht.

Pepe-Preisprognose

Pepe-Chart via TradingView

Der Pepe-Preis stieg am 5. Mai auf einen Höchststand von 0,000045 $, nachdem Binance den Token notiert hatte. Auf seinem Höhepunkt stieg der Meme-Coin um mehr als 2.600 % gegenüber dem niedrigsten Stand aller Zeiten. Pepe ist nun um über 40 % von seinem Höchststand zurückgegangen. Dies ist ein gefährlicher Schritt, da er signalisiert, dass er in eine Verteilungsphase eintritt, in der Spekulanten beginnen werden, aus ihren Trades auszusteigen.

Positiv ist, dass Pepe weiterhin leicht über den 50- und 25-Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) liegt. Ein Unterschreiten dieser beiden Durchschnitte würde daher den Abwärtstrend bestätigen. Sollte dies der Fall sein, liegt die nächste wichtige Unterstützung bei 0,000002 $, d.h. etwa 20 % unter dem aktuellen Niveau.