PLN/USD-Prognose: Polnischer Zloty bleibt trotz des EMI-Einbruchs im April stabil

May 8, 2023

Der Polnische Zloty (PLN) ist eine der europäischen Währungen mit der besten Performance im Jahr 2023. Er erholte sich gegenüber dem US-Dollar, trotz der Tatsache, dass die US-Notenbank die Zinssätze in einem der steilsten Straffungszyklen der Geschichte angehoben hat.

Aber die polnische Wirtschaft ist ein Schwellenland. Die Zentralbanken in den Schwellenländern halten den Zinssatz in der Regel über dem Leitzins in den USA, um ihre Währungen für ausländische Investoren attraktiv zu halten.

Interessanterweise bleibt der Zloty stabil, obwohl die EMI-Daten für April weit in den kontraktiven Bereich gefallen sind. So fiel der EMI für das verarbeitende Gewerbe im Inland auf 46,6, da sich die Auftragseingänge verschlechterten – doch der Zloty reagierte nicht auf diese Meldung.

Die polnische Nationalbank hält die Zinssätze konstant

Im April beließ die Polnische Nationalbank ihren Leitzins unverändert bei 6,75 %. Es war die siebte Sitzung in Folge, in der die Zentralbank nichts am Zinssatz änderte, aber wenn man sich die Vergangenheit ansieht, ist der Zinssatz höher als vor zwei Jahrzehnten.

Umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster hält die positive Tendenz intakt

Der PLN/USD-Wechselkurs fiel in diesem Jahr unter 0,225, bevor er sich wieder erholte. Der Einbruch war Teil der Konsolidierung der rechten Schulter, die zu einem positiven Umkehrmuster gehört – einem umgekehrten Kopf-Schulter-Muster.

PLN/USD-Chart via TradingView

Die gemessene Bewegung, die in Blau dargestellt ist, deutet auf weitere Aufwärtsbewegungen hin, insbesondere wenn der Markt stark genug ist und über 0,2550 liegt. Erst ein Rückgang unter 0,2250 würde das optimistische Szenario zunichte machen.