May 8, 2023

auf May 8, 2023

Der Taiwan-Dollar bewegte sich am Montag nach den relativ schwachen Handelszahlen seitwärts. Das USD/TWD-Paar notierte bei 30,67, wo es sich in den letzten Tagen befand. Der Kurs ist um mehr als 3,65 % über den Tiefststand vom Februar gestiegen.

Taiwans Exporte sinken erneut

Die taiwanesische Wirtschaft hat in den letzten Monaten erhebliche Herausforderungen durchgemacht, da die Nachfrage nach Halbleitern nachgelassen hat. Am Montag veröffentlichte Daten zeigten, dass Taiwans Exporte im April dieses Jahres weiter zurückgingen. Die Exporte gingen im April um 13,3 % zurück, nachdem sie im Vormonat um 19,1 % fielen. Sie sind in den letzten acht aufeinanderfolgenden Monaten gesunken.

Auch Importe erlitten ein ähnliches Schicksal. Taiwans Importe sanken im April um 20,2 %, nachdem sie im Vormonat um 20,10 % zurückgingen. Insgesamt sind die Importe in den letzten sechs Monaten in Folge gesunken. Infolgedessen stieg der Handelsüberschuss Taiwans von 4,22 Mrd. $ auf 6,71 Mrd. $.

Taiwan wurde wie Südkorea von den sinkenden PC- und Halbleiterverkäufen hart getroffen. Dies steht im Einklang mit den relativ schwachen Ergebnissen, die wir von Unternehmen wie AMD, Intel und sogar Taiwan Semiconductor (TSMC) gesehen haben. TSMC ist ein wichtiges Unternehmen für Taiwan, weil es etwa 15 % des BIP ausmacht.

Analysten glauben, dass Taiwans Anteil am Halbleitermarkt in den nächsten Jahrzehnten weiter sinken wird, da die Spannungen zwischen den USA und China anhalten. Die USA investieren Milliarden von Dollar, um die Halbleiterfertigung ins Land durchzuführen. TSMC und Intel investieren alle Milliarden von Dollar in das Land.

Gleiches gilt für Europa, das ebenfalls Milliarden von Euro in die Region investiert. Im März letzten Jahres kündigte Intel eine Investition von 33 Mrd. € in den Block an.

USD/TWD Technische Analyse

USD/TRY-Chart via TradingView

Der USD/TWD-Wechselkurs hat sich in den letzten Tagen seitwärts bewegt. Er hat sich auf das 38,2%-Retracement-Level zubewegt. Das Währungspaar hat sich auch leicht über den 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten bewegt.

Er hat sich auch leicht unter den wichtigen Widerstandspunkt bei 30,91 bewegt. Daher wird der Kurs in den kommenden Wochen wahrscheinlich in diesem Bereich bleiben. Eine Aufwärtsbewegung wird sich bestätigen, wenn der Kurs über den wichtigen Widerstand bei 30,91 steigt. Eine Bewegung oberhalb dieses Niveaus wird das Währungspaar zum nächsten wichtigen Widerstand bei 31,20, dem 23,6%-Retracement-Level, treiben.