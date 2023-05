Der Aktienkurs von PayPal Holdings Inc. (NASDAQ: PYPL) notiert nachbörslich im Minus, obwohl das Unternehmen für den digitalen Zahlungsverkehr für sein 1. Quartal positive Ergebnisse bekannt gab.

Ist dies eine Gelegenheit, PayPal-Aktien zu kaufen?

Die Kursentwicklung ist umso interessanter, wenn man bedenkt, dass die Unternehmensleitung auch die Prognosen angehoben hat.

PayPal sieht in diesem Jahr nun ein hohes einstelliges Umsatzwachstum auf 4,95 $ an bereinigtem Gewinn pro Aktie. Im Vergleich dazu erwarten Analysten 4,89 $ pro Aktie.

Die Reaktion nach der Bekanntgabe der Ergebnisse könnte eine Gelegenheit sein, PayPal-Aktien zu kaufen, wenn Sie der gleichen Meinung sind wie Karen Firestone von Aureus Asset Management.

Das Management ist fest entschlossen, die Einnahmen zu steigern. Der Marktanteil bei Online-Zahlungen liegt immer noch bei 40 %. Venmo wächst explosionsartig. Sie haben diese Allianz mit Visa, die das Geschäft ankurbelt.

PayPal-Aktien werden mit einem Abschlag gehandelt

CEO Dan Schulman führte die ermutigenden Aussichten teilweise auf die besser als erwartete Stärke des E-Commerce zurück.

Das gesamte Zahlungsvolumen betrug im kürzlich abgeschlossenen Quartal 354,5 Mrd. $ – weit über den Erwartungen. In einem kürzlichen CNBC-Interview sagte Firestone:

Es ist ein Unternehmen, das sich gerade verändert. Wir glauben, dass sie das tun. Aber der Markt scheint das nicht zu beachten. Wir besitzen [PayPal-Aktien], weil sie mit weniger als dem 16-fachen der diesjährigen Gewinne günstig sind.

Anfang dieses Jahres hat das Finanztechnologieunternehmen Initiativen zur Kosteneinsparung ergriffen, einschließlich der Reduzierung seiner Mitarbeiterzahl um 7 %.

Wichtige Zahlen im Q1-Ergebnisbericht von PayPal

Der Nettogewinn lag bei 795 Mio. $ gegenüber 509 Mio. $ im Vorjahr

Auch der Gewinn je Aktie stieg deutlich von 43 Cent auf 70 Cent

Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag laut Pressemitteilung zu den Ergebnissen bei 1,17 $

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um etwa 9 % auf 7,04 Mrd. $

Der Konsens von FactSet lag bei 1,1 $ je Aktie bei einem Umsatz von 6,98 Mrd. $

Der Aktienkurs von PayPal ist im laufenden Jahr um 4 % gesunken.