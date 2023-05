Rivian-Aktienkursprognose nach Q1-Ergebnisbericht

Der Aktienkurs von Rivian Automotive Inc. (NASDAQ: RIVN) stieg nachbörslich an, nachdem das EV-Unternehmen einen geringer als erwarteten Verlust für sein 1. Quartal bekannt gab.

Rivian-Aktienkurs steigt aufgrund der Produktionsprognose

Der Aktienkurs ist auch deshalb gestiegen, weil Rivian im Gegensatz zu seinen Konkurrenten (Lucid und Fisker) seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr nicht gesenkt hat.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen will laut seinem Brief an die Aktionäre bis 2023 weiterhin 50.000 Fahrzeuge herstellen. Der Analyst Jordan Levy von Truist Securities sagt dazu:

In Anbetracht der Probleme in der Lieferkette ist jeder Schritt, den Rivian zeigen kann, dass die Produktion auf Kurs ist, ein großes Plus. Die Investoren wollen sehen, dass Rivian weniger ausgibt, den Cash-Burn senkt und die Produktionsziele erreicht. Rivian hat genau das getan.

Zu Beginn dieses Jahres hat der Hersteller von Elektrofahrzeugen seine Mitarbeiterzahl um 6 % reduziert, um die Kosten zu senken. Der Aktienkurs von Rivian liegt immer noch fast 30 % unter seinem bisherigen Jahreshoch.

Lohnt sich der Kauf von Rivian-Aktien jetzt?

Rivian beendete das Quartal mit 11,8 Mrd. $ an Barmitteln und geht davon aus, dass die Investitionsausgaben in diesem Jahr auf etwa 2 Mrd. $ begrenzt werden. Auf Yahoo Finance Live fügte Levy hinzu:

Rivian hat schon früher darauf hingewiesen, dass die Verfügbarkeit von Leistungshalbleitern der ausschlaggebende Faktor für die Steigerung der Produktion ist. Nach den Gesprächen, die wir geführt haben, scheint dies in die richtige Richtung zu gehen.

Der Truist-Analyst ist auch hinsichtlich der Partnerschaft des Unternehmens mit Amazon äußerst optimistisch. Sein Kursziel von 28 $ für die Rivian-Aktie deutet auf eine nahezu Verdoppelung des Kurses hin.

Letzten Monat gab Rivian bekannt, dass es im 1. Quartal 7.946 Fahrzeuge ausgeliefert hat – ein Rückgang von über 1 % gegenüber dem Vorquartal.

Wichtige Zahlen im Q1-Ergebnisbericht von Rivian

Verlust von 1,35 Mrd. $ gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorjahr

Auch der Verlust pro Aktie verringerte sich von 1,77 $ auf 1,45 $

Der bereinigte Verlust belief sich im 1. Quartal auf 1,25 $ pro Aktie

Der Umsatz stieg von 95 Mio. $ auf 661 Mio. $

Der Konsens war ein Verlust von 1,62 $ bei einem Umsatz von 664 Mio. $

Die Investitionsausgaben lagen mit 283 Mio. $ im Jahresvergleich um 32 % niedriger