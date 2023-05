DKK/USD-Kursprognose vor dem US-VPI-Bericht

Eine der interessantesten Währungen in Europa ist die dänische Krone (DKK), das offizielle gesetzliche Zahlungsmittel in Dänemark, Grönland und auf den Färöern. Die Krone gibt es schon seit Hunderten von Jahren, aber was in der heutigen Zeit interessant ist, ist, dass sie an den Euro – die gemeinsame Währung – gekoppelt ist.

Die Bindung liegt bei einem Kurs von 7,46, aber mit einer Flexibilitätsspanne von 2,25 %. Das bedeutet, dass die Krone nicht mehr als +/-2,25 % vom Euro abweichen darf.

Aus diesem Grund ähnelt der Handel mit dem DKK/USD-Währungspaar praktisch dem Handel mit EUR/USD. Hier ist ein Diagramm, das zeigt, wie sich die beiden Währungspaare Hand in Hand bewegen.

DKK/USD-Chart via TradingView

Daher muss der Händler vor dem Handel mit DKK/USD wissen, dass das Eingehen einer Position in diesem Währungspaar dem Handel mit EUR/USD gleicht. Daher werden Nachrichten aus Europa und den Vereinigten Staaten diesen Markt bewegen, wie zum Beispiel der bevorstehende Inflationsbericht für April, der in wenigen Stunden veröffentlicht werden soll.

DKK/USD-Chart via TradingView

Bei einem Aufwärtstrend steigt der Markt mit einer impulsiven Welle und sinkt mit einer Korrektur. Das DKK/USD-Währungspaar folgte der Entwicklung des EUR/USD-Währungspaares und vollzog eine impulsive Bewegung von den letzten Oktobertiefs.

Seitdem und insbesondere im Jahr 2023 befindet sich der Markt in einer Korrekturphase. Genauer gesagt scheinen die ersten beiden Korrekturen, Wellen A und B, abgeschlossen zu sein, und nun sollte die C-Welle beginnen.

Die technische Seite deutet daher darauf hin, dass der DKK/USD-Wechselkurs von hier aus nachgeben dürfte, und eine Bewegung in Richtung 0,14 ist wahrscheinlich. Auf der anderen Seite würde ein Anstieg über das Hoch von 2023 das pessimistische Szenario entkräften.