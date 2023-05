Laut Michael Saylor ist die Aufbewahrung von Geld in Banken ein Fehler

Michael Saylor, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von MicroStrategy, hat seine Gedanken zu den Turbulenzen im Bankensektor geteilt.

In einem Interview mit Valuetainment sagte Saylor, es sei ein Fehler, heutzutage Geld in Banken aufzubewahren, und wies darauf hin, dass die Banken ihre Kunden „bestiehlen“. Saylor, dessen MicroStrategy der größte Bitcoin-Besitzer unter den börsennotierten Unternehmen ist, glaubt, dass die Menschen das Vertrauen in Banken, Papierwährungen und die Regierungen verlieren.

Wer versucht, Geld zu verwenden, für das Banken erforderlich sind, kann den Banken nicht trauen, oder? Man kann den Banken in Afrika, in Südamerika und in den meisten asiatischen Ländern nicht trauen. Früher dachten die Amerikaner, sie könnten den amerikanischen Banken vertrauen, jetzt stellen sie fest, dass sie den amerikanischen Banken nicht trauen können. Die erste Auswirkung der Bankenkrise ist also, dass die Leute denken: “Nun, vielleicht verschwindet das Geld, das ich in der Bank habe, und deshalb sollte ich es in eine Bank im Cyberspace stecken, die nicht von der Regierung oder den Bankern kontrolliert wird”, und das ist Bitcoin.

Man kann Bitcoin vertrauen, sagt Saylor

Saylor zufolge besteht die wahrscheinliche Lösung, die die Regierung in der Bankenkrise anstreben könnte, darin, mehr Dollar zu drucken. Dies könne nur dazu führen, dass die Inflationsrate um 10 %, 15 % oder sogar 20 % ansteigt. Das ist der Grund, warum Papierwährungen wie der Simbabwe-Dollar zusammengebrochen sind und “zu einem Nickel werden”.

Saylor ist einer der größten Befürworter von Bitcoin und er wiederholte die Stärken der Kryptowährung als Wertaufbewahrungsmittel sowie die Tatsache, dass sie nicht von der Regierung kontrolliert oder gedruckt werden kann, als Grund, warum sie besser ist als Fiat-Währungen, Öl oder Land.

Man kann Bitcoin vertrauen, weil man seinen eigenen Vermögenswert verwahren kann, man kann seinen eigenen Knotenpunkt betreiben und am Ende des Tages können die Chinesen den Bitcoin nicht abschalten, selbst wenn sie es wollen. Wenn die Russen es abschalten wollen, können sie es nicht; wenn irgendein Nationalstaat es abschalten will, können sie es nicht.

In den letzten drei Monaten mussten drei von vier der größten US-Banken ihre Geschäftstätigkeit aufgeben – darunter die Silicon Valley Bank, die Signature Bank und die First Republic Bank. Die Aussichten für den Sektor gehen davon aus, dass sich die Lage noch weiter verschlechtern könnte, wobei die Turbulenzen im Bankensektor wahrscheinlich größer sein werden als während der Finanzkrise 2008.

Man wird 99 % des Wertes seines US-Dollars verlieren

Auf die Frage, warum es ein Fehler ist, Geld bei den Banken aufzubewahren, verweist Saylor auf einige der schlechtesten Geldsorten in der heutigen Welt. Er sagt, dass “Geld zwar ein Wertaufbewahrungsmittel ist”, dass aber die verschiedenen Geldarten weltweit “nicht gleich geschaffen” sind.

Im Devisensektor sind heute die argentinischen Pesos, venezolanischen Bolívars und simbabwischen Dollar die schlechteste Kategorie. Er sagt, dass sogar der nigerianische Naira ein schwaches Geld ist, wie die offiziellen Inflationsraten in diesen Ländern zeigen, und dass die Aufbewahrung des Geldes in den Banken im Laufe einiger Jahre ihren Wert verliert.

Beispielsweise verzeichnet der argentinische Peso, der in diesem Jahr um 50 % gefallen ist, eine Inflationsrate von 105 %, was bedeutet, dass man mit Geld auf der Bank innerhalb von 10 Jahren sein gesamtes Geld durch die Inflation verlieren würde. In Venezuela würden die Verluste in nur 36 Monaten eintreten. Das Gleiche gilt auch für die angeblich stärkste Währung der Welt – den US-Dollar.

Der einzige Unterschied zwischen dem US-Dollar und dem Peso besteht darin, dass es 20 Jahre dauert, bis man das Vermögen seiner Familie im Peso verliert, während es etwa 90 Jahre dauert, bis man das Vermögen seiner Familie im Dollar verliert. Mein Haus in Miami Beach kostete 1930 100.000 $ – vor ein paar Jahren wurde es auf 46 Mio. $ geschätzt. Rechne mal nach: Es ist auf dem Weg, 100 Mio. $ wert zu werden, was bedeutet, dass der US-Dollar in 100 Jahren 99,9 % seines Wertes verlieren wird.

Wenn man derzeit in den USA Geld auf der Bank hat, verliert man jedes Jahr 7 % davon, in schlechten Jahren sogar 15 %. Papiergeld wurde stark abgewertet, und selbst Gold, das als Geld in Ordnung war, ist es nicht mehr.

Nach Angaben des MicroStrategy-Chefs ist Bitcoin das stärkste Geld der Welt, da niemand mehr davon drucken kann und die BTC-Grenze auf 21 Millionen liegt. Die Kryptowährung ist auch ein globales Geld, das “keine Regierung verbieten” oder aufblähen kann, bemerkte er und wiederholte seine frühere Einschätzung, dass Bitcoin die transformativste Kraft der Welt ist.

Saylor sagt, Warren Buffett, das Orakel von Omaha, wisse das ganz genau. Der milliardenschwere Geschäftsmann und stellvertretende Vorsitzende von Berkshire Hathaway Charlie Munger wisse das auch, fügte er hinzu.