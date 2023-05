May 10, 2023

auf May 10, 2023

Der USD/INR-Wechselkurs befand sich in den vergangenen Tagen im Vorfeld der anstehenden US-Verbraucherinflationsdaten in einer Konsolidierungsphase. Das Währungspaar wurde bei 82 gehandelt und lag damit einige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 83,15.

Inflation in den USA und Wachstum in Indien

Es gibt zwei wichtige Forex-nachrichten, auf die man sich konzentrieren sollte. Erstens steigt das Risiko, dass die USA ihre Schulden nicht begleichen können, wenn Demokraten und Republikaner keine Einigung über die Schuldenobergrenze erzielen. Ein Treffen zwischen Joe Biden und führenden Vertretern des Kongresses endete am Dienstag ohne eine Einigung, und beide Seiten versprachen weitere Gespräche in den nächsten Wochen. Das nächste Treffen wird am Freitag stattfinden.

Dennoch glauben die meisten Analysten, dass die beiden Seiten eine Einigung erzielen werden, bevor dem Land im Juni das Geld ausgeht. Sie alle sind sich der Risiken bewusst, die eine Nichtanhebung der Schuldenobergrenze für die Wirtschaft mit sich bringt. Experten glauben, dass die Preise der meisten Vermögenswerte abstürzen und die Arbeitslosenquote steigen wird.

Eine weitere wichtige USD-Nachricht wird der für Mittwoch erwartete amerikanische Verbraucherpreisindex (VPI) sein. Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation in den USA im April leicht zurückgegangen ist, obwohl die Arbeitslosenquote auf 3,4 % gesunken ist. Genauer gesagt, erwarten die Ökonomen, dass die Gesamtinflation bei 5 % blieb, während die Kerninflation im April auf 5,4 % fiel.

Ein höherer Wert als erwartet bietet der US-Notenbank die Möglichkeit, im Juni dieses Jahres eine weitere Zinserhöhung vorzunehmen. Die Bank beschloss auf ihrer Sitzung letzte Woche eine Zinserhöhung um 0,25 %.

Unterdessen wird erwartet, dass sich die indische Wirtschaft in diesem Jahr dank des wachsenden verarbeitenden Gewerbes mäßig gut entwickelt. Einem Bericht des WSJ zufolge hat sich Indien zum Hauptkonkurrenten des chinesischen Fertigungssektors entwickelt. In dem Bericht werden Unternehmen wie Apple, Vestas und Samsung zitiert, die einen Teil ihrer Produktion in das Land verlagern.

USD/INR Technische Analyse

USD/INR-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der USD/INR-Wechselkurs in den letzten Monaten in einer Konsolidierungsphase befand. In diesem Zeitraum hat das Paar einen starken Widerstand bei 83,15 gefunden, den es seit November letzten Jahres nicht mehr überwinden konnte.

Das Währungspaar hat auch eine schräge Unterstützung gefunden, die die niedrigsten Werte seit dem 15. November verbindet. Dieses Muster ähnelt einem aufsteigenden Dreieck, was normalerweise ein positives Zeichen ist. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Währungspaar in den nächsten Wochen einen Ausbruch nach oben vollziehen wird. Diese Prognose wird entkräftet, wenn der Kurs unter die aufsteigende Trendlinie sinkt, da dies bedeutet, dass der obere Widerstand bei 83,15 ein Triple-Top-Muster darstellt.