Der thailändische Baht war 2023 eine der Währungen der Schwellenländer mit der besten Performance, da die wirtschaftliche Erholung an Fahrt gewinnt. Der USD/THB-Wechselkurs notierte bei 33,65 und damit auf dem niedrigsten Stand seit Februar dieses Jahres. Vom Höchststand in diesem Jahr ist er um mehr als 4,87 % zurückgegangen.

Wahlen in Thailand stehen bevor

Die USD/THB-, GBP/THB- und EUR/THB-Paare sind aufgrund der starken Erholung der thailändischen Wirtschaft in die Höhe geschossen. In einem Bericht vom März sagte die SCB voraus, dass die Wirtschaft des Landes im Jahr 2023 um 3,9 % wachsen wird, nachdem sie im Vorjahr um 3,4 % wuchs.

Das Land profitiert von der robusten Tourismusbranche. Im 1. Quartal begrüßte Thailand über 6,15 Millionen Besucher im Land und die Regierung hofft, dass die Zahl in diesem Jahr auf 25 bis 30 Millionen steigen wird.

Die ökonomischen Daten bestätigen die wirtschaftliche Lage des Landes. So ist beispielsweise die Inflation nach ihrem Höchststand von 7,86 % im September letzten Jahres weiter zurückgegangen und liegt nun bei 2,67 %. Im Gegensatz dazu erwarten Analysten, dass die Inflation in den USA im April bei 5 % geblieben ist.

Der nächste wichtige Katalysator für das USD/THB-Paar sind die bevorstehenden Wahlen, bei denen das Land 500 Sitze im Unterhaus wählen wird. Es wird erwartet, dass die Parteien ihre Kräfte bündeln, um eine Regierung zu bilden. Der Premierminister wird sowohl vom Unterhaus als auch vom Oberhaus bestimmt. Die Mitglieder des Senats wurden von den regierenden Militärs ausgewählt.

Es ist unklar, wie der thailändische Baht auf den Wahlausgang reagieren wird. Wenn jedoch alles gut geht, ist es wahrscheinlich, dass sich der Baht gut entwickeln wird, wenn die Wahl friedlich verläuft.

USD/THB Technische Analyse

USD/THB-Chart via TradingView

Das 4H-Chart zeigt, dass sich der USD/THB-Wechselkurs in den letzten Wochen in einem Abwärtstrend befand. Er ist unter die wichtige Unterstützungsmarke von 33,78 gefallen, den Tiefststand am 5. April dieses Jahres. Das Paar bleibt unter den hohen gleitenden Durchschnitten.

Gleichzeitig hat das Währungspaar bei 33,61 ein kleines Double-Bottom-Muster gebildet. Es hat auch ein umgekehrtes Cup-and-Handle-Muster gebildet, was normalerweise ein Abwärtszeichen ist. Daher ist es wahrscheinlich, dass sich das Währungspaar vor und nach den Wahlen leicht erholen und dann den Abwärtstrend wieder fortsetzen wird. Sollte dies der Fall sein, wird das Währungspaar in den kommenden Wochen auf etwa 33 sinken.