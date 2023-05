EUR/GBP stabilisiert sich nach BoE-Entscheidung bei 0,8700 – ING

May 11, 2023

Das britische Pfund war in diesem Jahr eine der Währungen mit der besten Performance, da der Gegenwind des letzten Jahres aus dem Energiebereich zum neuen Rückenwind geworden ist. Der EUR/GBP-Kurs wurde am Donnerstag bei 0,8691 gehandelt und lag damit 2 % unter dem Höchststand im April. Auch die Währungspaare GBP/CHF und GBP/USD haben in den letzten Wochen zugelegt.

Entscheidung der Bank of England

Das Pfund Sterling hat sich im Jahr 2023 gut entwickelt, da die Befürchtungen, die die meisten Anleger im Jahr 2022 erwartet hatten, nicht eingetreten sind. So wurde beispielsweise befürchtet, dass die Inflation in diesem Jahr aufgrund der stark gestiegenen Erdgaspreise auf 18 % ansteigen würde. Die Erdgaspreise sind in diesem Jahr auf den niedrigsten Stand seit 2021 gefallen.

Die Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich waren besser als erwartet. So sind beispielsweise die Hauspreise langsamer als erwartet gesunken, während das BIP schneller als erwartet gewachsen ist. Auch die Inflation ist mit 10,4 % niedriger als die von der Citi geschätzten 18 %.

Vor diesem Hintergrund wird die Bank of England (BoE) am Donnerstag ihre zweitägige Sitzung abschließen. Analysten gehen davon aus, dass die Bank den Leitzins um 0,25 % anheben wird, wie es die Fed und die EZB letzte Woche getan haben. Die Bank wird auch signalisieren, dass sie mehr Spielraum für Zinserhöhungen hat. Es wird erwartet, dass sich einige BoE-Beamte gegen weitere Zinserhöhungen aussprechen werden.

EUR/GBP Technische Analyse

Die Analysten von ING glauben, dass das EUR/GBP-Paar nach der BOE-Entscheidung in dieser Konsolidierungsphase bleiben wird. Sie gehen davon aus, dass sich das Paar nach dem Bericht bei 0,8700 stabilisieren wird, wenn es keinen größeren Schock durch den Ausschuss gibt. In dem Bericht hieß es:

Wenn überhaupt, dann ist die Risikobilanz eher abwärts gerichtet, aber wir gehen davon aus, dass die Sitzung heute einen relativ begrenzten Einfluss auf das Pfund haben wird. Cable könnte sich vorerst um 1,26 und EUR/GBP um 0,8700 stabilisieren.

Ich schließe mich dieser Ansicht an, dass das Paar nach der BoE-Entscheidung wahrscheinlich keine größere Bewegung erfahren wird. Die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus liegen bei 0,8670 (dem Tief dieser Woche) und dem psychologischen Niveau bei 0,8700.