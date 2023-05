Milady Meme Coin (LADYS) steigt um 10.000 %: Wie hoch wird er steigen?

Der neue Meme Coin, Milady Meme Coin (LADYS), hat die meisten Kryptowährungsinvestoren und -händler überrascht, nachdem er innerhalb von Stunden um mehr als 10.000 % gestiegen ist.

Der Anstieg hat die zuvor wenig bekannte Kryptowährung ins Rampenlicht gerückt, insbesondere nach dem jüngsten Anstieg der Popularität von Meme-Coins wie PEPE und KEKE, obwohl der Preis von PEPE seitdem um 56 % gefallen ist.

Was ist Milady Meme Coin (LADYS)?

Milady Meme Coin, bezeichnet als LADYS, ist ein Meme-Coin für die Milady NFT Sammlung. Abgesehen davon, dass es sich um einen Meme-Coin handelt, ist er selbstorganisiert und dient als Drip-Währung zum Sammeln von Schlagkraft und Punkten für Karma, Charme und Schönheit.

Der Gesamtbestand an LADYS-Token bei der Markteinführung betrug 888.000.888.000.888 Token, wobei 94 % der Token in den Liquiditätspool (LP) zum Brennen eingezahlt wurden. 1 % des Tokenangebots wurde an alle PEPE- und Miladay-NFT-Inhaber verteilt.

Die verbleibenden 5 % des Gesamtangebots an LADYS-Token werden in einer leicht nachverfolgbaren Multi-Sig-Wallet gehalten und sollen für zukünftige Notierungen an zentralen Börsen, Liquiditätspools und Bridges verwendet werden.

Milady beabsichtigt, Waren, Tools und eine Akademie für Milady NFT-Inhaber zu schaffen. Das ultimative Ziel ist es, mehr als 100.000 Inhaber zu erreichen und an zentralen Börsen der Stufe 1 notiert zu werden, was $LADYS zum zentralen Token für Internet-Spiritualität macht.

Warum steigt der LADYS-Preis?

Neben dem Milady Airdrop, der offiziell mit kostenloser Teilnahmeberechtigung live ist, gibt es eine weitere wichtige Krypto-Nachricht, die zum plötzlichen Preisanstieg von Milady Meme Coin (LADYS) beiträgt, und das ist, dass mehrere zentralisierte Kryptobörsen einschließlich Huobi Global, MEXC Global, Bitget und ByBit und Gate.io die Notierung von LADYS am selben Tag (11. Mai 2023) ankündigen.

Darüber hinaus glauben Analysten, dass der Anstieg auf die große PEPE-Token-Akzeptanz auf dem Kryptomarkt zurückzuführen sein könnte. Der LADYS-Token ist mit PEPE verknüpft, indem virtuell 1 % des LADYS-Token-Angebots an PEPE-Besitzer verteilt wird. Infolgedessen könnte LADYS auf dem Erfolg von PEPE profitieren, daher der aktuelle Preisanstieg.