PEPE-Kursrückgang löscht 1 Mrd. $ von seiner Marktkapitalisierung

PEPE, ein Meme-Coin, der in den letzten Tagen an Popularität gewonnen hat, erlebte in den letzten fünf Tagen einen abrupten Preissturz. Der PEPE-Preis erreichte am 5. Mai ein Allzeithoch von 0,000004354 $, bevor er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf 0,000001666 $ fiel.

Laut On-Chain-Daten ist die Marktkapitalisierung von PEPE aufgrund des Rückgangs um 1 Mrd. $ gesunken.

Warum ist der PEPE-Preis überhaupt gestiegen?

Ein Bericht von Forschern des Krypto-Fintech-Unternehmens Matrixport hat ergeben, dass der größte Treiber der jüngsten kometenhaften PEPE-Preisentwicklung seit der Einführung am 14. April 2023 von Händlern aus Asien zu stammen scheint.

Laut dem Matrixport-Bericht trugen die Käufe während der asiatischen Handelszeiten zu unglaublichen 3.657 % der gesamten 9.071%igen Rallye bei, die zwischen dem Start und dem 8. Mai stattfand.

Warum sinkt der PEPE-Preis jetzt?

Der Matrixport-Bericht führte den derzeitigen starken Rückgang des PEPE-Preises auch darauf zurück, dass Händler große Teile ihrer PEPE-Bestände an neue Kleinanleger verkauften, nachdem PEPE an Binance, der nach täglichem Handelsvolumen größten Kryptobörse der Welt, notiert wurde.

Darüber hinaus stiegen die Ethereum-Einlagen nach der Notierung von PEPE an verschiedenen Top-Kryptobörsen auf einen Höchststand, der seit November 2021 nicht mehr erreicht wurde. Nach Angaben des Krypto-Marktforschungsunternehmens Santiment ist der Anstieg der ETH-Einlagen zum Teil darauf zurückzuführen, dass die frühen Käufer von PEPE ihre Gewinne sicherten, indem sie ihre Token auf dezentralen Börsen wie 1inch und Uniswap in ETH umtauschten.

Es gibt jedoch Berichte, dass einige der bekannten Großinvestoren PEPE immer noch zu einem niedrigen Preis kaufen. Daten des Blockchain-Analyseunternehmens Lookonchain zeigen zum Beispiel, dass “Machi Big Brother”, die Online-Persona des ehemaligen Tech-Unternehmers Jeffrey Huang, in den letzten vier Tagen PEPE im Wert von insgesamt 73,4 ETH (137.000 $) gekauft hat.