Analyse des israelischen Schekels (USD/ILS) nach der Operation “Shield and Arrow”

Der USD/ILS-Wechselkurs bewegte sich in dieser Woche in einer engen Spanne, da der Markt auf die jüngsten US-Inflationsdaten und die Operation “Shield and Arrow” reagierte. Das Paar wurde bei 3,63 gehandelt und lag damit einige Punkte unter seinem Wochenhoch von 3,6747.

Operation “Shield and Arrow”

In dieser Woche gab es drei Hauptkatalysatoren für den USD/ILS-Wechselkurs. Erstens veröffentlichten die USA am Mittwoch ermutigende Daten zur Verbraucherinflation. Aus diesen Zahlen ging hervor, dass sich die Inflation im Lande abkühlt, da der VPI auf 4,9 % stieg. Die Kerninflation fiel auf 5,4 %.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Preise weiter fallen werden, da die Energiekosten in den letzten Tagen weiter gesunken sind. Die Preise für Brent und WTI sind von über 90 $ im Januar auf unter 75 $ in letzter Zeit gesunken. Angesichts der Risiken im Banken- und Gewerbeimmobiliensektor besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed eine strategische Pause einlegen wird.

Eine weitere wichtige Nachricht am Devisenmarkt betraf die Schuldenobergrenze der USA. Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses trafen sich am Mittwoch, um über die Obergrenze zu beraten. Leider gab es kein Ergebnis, da sie beschlossen, die Beratungen fortzusetzen. Eine für Freitag angesetzte Sitzung wurde verschoben.

Analysten warnen davor, dass eine Nichtanhebung der Schuldenobergrenze erhebliche Auswirkungen auf die amerikanische und die Weltwirtschaft haben wird. Dies würde zu einer höheren Arbeitslosenquote und einem starken Rückgang der wichtigsten Vermögenswerte wie Aktien und Rohstoffe führen.

Schließlich reagierte der USD/ILS-Wechselkurs auf die Operation “Shield and Arrow”. In dieser Woche bombardierte Israel den Gazastreifen und tötete dabei hochrangige Vertreter des palästinensischen Islamischen Dschihad. Die Hamas und der Islamische Dschihad schworen, Vergeltung zu üben, was den Konflikt im Lande verlängern wird. In einer Erklärung sagte Shalom Lipner dem Atlantic Council:

Die Tatsache, dass der PIJ reagieren wird, ist eine ausgemachte Sache. Was jedoch ungewiss bleibt, ist der weitere Verlauf dieses besonderen Konflikts.

USD/ILS Technische Analyse

USD/ILS-Chart via TradingView

Der USD/ILS-Wechselkurs hat sich in den letzten Tagen seitwärts bewegt. Der Kurs notierte bei 3,6400 und damit einige Punkte unter dem Höchststand dieses Monats von 3,6750. Er bewegte sich auch leicht unter dem 25-Perioden gleitenden Durchschnitt. Der USD/ILS-Kurs hat eine Art Double-Top-Muster gebildet.

Daher sind die Aussichten für dieses Währungspaar pessimistisch, wobei das nächste wichtige Ziel bei 3,6050 – dem Tiefststand vom 2. Mai – liegt.