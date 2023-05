USD/SEK: SBB-Dividendenkürzung deutet auf weitere Wohnungsprobleme in Schweden hin

Die schwedische Krone gab in dieser Woche stark nach, da sich die Probleme im Immobiliensektor des Landes fortsetzten. Das USD/SEK-Währungspaar stieg auf 10,35 und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 2. Mai dieses Jahres. Gegenüber dem Tiefststand in diesem Jahr ist der Kurs um mehr als 2 % gestiegen.

SBB setzt Dividende aus

Die wichtigsten Nachrichten aus Schweden betrafen diese Woche die Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, auch bekannt als SBB. In einer Erklärung gab das Unternehmen bekannt, dass es seine Dividende aussetzen wird, um angesichts der Implosion des schwedischen Immobiliensektors liquide Mittel zu erhalten.

Das Unternehmen beschloss, seine Ausschüttungen zu kürzen, nachdem S&P Global sein Kreditrating herabgestuft hatte. Außerdem hat es sein Kapitalerhöhungsprogramm gestrichen.

Wie ich in diesem Artikel schrieb, ist der Immobiliensektor eines der größten Risiken für die schwedische Wirtschaft. Nachdem die Immobilienpreise in den letzten zehn Jahren in die Höhe geschnellt waren, sind sie in diesem Jahr eingebrochen, da die Riksbank die Zinssätze erhöht hat, um der hohen Inflation zu begegnen.

Es besteht die große Gefahr, dass der Immobiliensektor in den kommenden Jahren unter Druck gerät, da Anleihen im Wert von über 40,5 Mrd. $ fällig werden. Der größte Teil dieser Schulden ist variabel verzinst, d. h. er ändert sich, wenn die Zinssätze steigen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Immobilienpreise in Schweden in diesem Jahr um 15 % gesunken sind, womit das Land die schlechteste Performance in Europa aufweist.

Der Aktienkurs der SBB hat in den letzten Monaten einen starken Ausverkauf erlebt. Vom Höchststand in diesem Jahr ist er um 70 % gefallen und hat den tiefsten Stand seit März 2018 erreicht. Außerdem ist der Aktienkurs in den letzten vier Monaten in Folge gefallen. Andere schwedische Immobilienaktien sind ebenfalls zurückgegangen.

USD/SEK Technische Analyse

USD/SEK-Chart via TradingView

Der USD/SEK-Kurs stieg, als die Anleger auf die anhaltenden Probleme der SBB reagierten. Er erreichte den höchsten Stand seit dem 2. Mai dieses Jahres. Das Währungspaar hat sich über das 23,8%-Fibonacci-Retracement-Level bewegt.

Er überstieg auch die 25- und 50-Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitte, während der MACD über die Nulllinie gestiegen ist. Das USD/SEK-Paar nähert sich auch der wichtigen Widerstandsmarke bei 10,35, dem Höchststand in der letzten Aprilwoche.

Daher wird der USD/SEK wahrscheinlich weiter steigen, wobei die nächste wichtige Marke bei 10,50 liegt. Ein Unterschreiten der Unterstützung bei 10,26 würde die optimistische Einschätzung zunichte machen.