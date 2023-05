USD/TRY-Prognose: Die türkische Lira wartet auf ihren entscheidenden Moment

Die türkische Lira bereitet sich auf große Bewegungen in den nächsten Tagen vor, da das Land vor einer knappen Wahl steht. Der USD/TRY-Kurs notiert bei einem Allzeithoch von 19,56, während GBP/TRY und EUR/TRY auf 24,82 bzw. 21,38 gestiegen sind.

Türkische Lira im Vorfeld der Wahlen

Die wichtigste Nachricht am Devisenmarkt wird in den kommenden Tagen die türkische Wahl sein, die am Sonntag stattfinden wird. Es handelt sich um eine wichtige Wahl, die über die Zukunft der türkischen Lira entscheiden wird, die in den letzten fünf Jahren um mehr als 350 % eingebrochen ist.

Der Zusammenbruch der türkischen Lira war beabsichtigt und wurde durch die Maßnahmen der CBRT verursacht. Die Zentralbank, die nicht unabhängig ist, hat in den letzten Jahren zahlreiche Entscheidungen getroffen.

So hat die CBRT beispielsweise die Zinssätze von dem pandemischen Höchststand von 20 % auf 8 % gesenkt. Zentralbankbeamte, die eine restriktivere Politik befürworteten, wurden entlassen.

Ein Sieg Erdogans würde daher bedeuten, dass die Zentralbank weiterhin nicht unabhängig ist, was die Lira noch viel tiefer drücken würde.

Andererseits hat Kemal Kılıçdaroğlu versprochen, die Unabhängigkeit der Bank zu gewährleisten, was den USD/TRY-Kurs stark nach unten drücken wird. Ein Comeback der Lira wird dazu beitragen, die Inflation, die bei etwa 48 % liegt, zu senken.

Die meisten Analysten sind der Meinung, dass es für die Opposition schwierig sein wird, Erdgan zu schlagen, der seit Jahren an der Macht ist. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab jedoch, dass Kemal Kılıçdaroğlu in den Umfragen bei 49,3 % liegt, verglichen mit Erdogans 43,7 %. Wenn diese Umfragen zutreffen, bedeutet dies, dass die beiden Männer noch in diesem Monat in eine Stichwahl gehen werden.

USD/TRY-Prognose

USD/TRY-Chart via TradingView

Wie oben dargestellt, befindet sich der USD/TRY-Kurs auf seinem Allzeithoch. Das Währungspaar wird durch den 25-Tage gleitenden Durchschnitt unterstützt, während der MACD ein rückläufiges Divergenzmuster gebildet hat. Zudem befindet sich der Relative Strength Index (RSI) auf der Wochen-Chart im überkauften Bereich.

Daher liefert die technische Analyse zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise nicht die besten Signale für die türkische Lira. Außerdem ist es aufgrund der Unzuverlässigkeit der türkischen Meinungsforscher schwer vorherzusagen, wer die Wahl gewinnen wird. Sollte Erdogan gewinnen, wird der USD/TRY-Kurs über 20 steigen. Gewinnt hingegen die Opposition, könnte die türkische Lira bis auf 10 steigen, wo sie im Dezember 2021 stand.