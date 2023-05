Warum steigt der KAVA-Preis, während der Kryptomarkt leidet?

Der Kryptomarkt ist in den letzten Tagen gesunken, auch wenn Meme-Coins wie PEPE und LADYS erstaunliche Kursanstiege verzeichneten. Die nach Marktkapitalisierung führenden Kryptowährungen wurden von der Baisse am stärksten getroffen, nur der KAVA-Preis, der Bitcoin SV-Preis und der FLOKI-Preis liegen unter den großen Kryptowährungen im grünen Bereich.

Der KAVA-Preis ist in der letzten Woche um 12,2 % gestiegen, während der Preis von Bitcoin SV und FLOKI im gleichen Zeitraum um 7,85 % bzw. 6,04 % gestiegen sind.

Warum steigt der KAVA-Preis?

Wenn Sie sich fragen, warum KAVA seinen Aufwärtstrend in einem Bärenmarkt fortgesetzt hat, finden Sie hier eine Zusammenfassung der Ereignisse.

Am 2. Mai gab KAVA bekannt, dass es sich mit Equilibre zusammentut, um die Liquidität in den Pools KAVA/ETH und axlUSDC/USDC zu erhöhen. Zum Zeitpunkt der Ankündigung von KAVA waren 7.500 $ ETH in Equilibres KAVA/ETH-Pool und 2.500 $ axlUSDC in den axlUSDC/USDC-Pool eingestellt worden.

Vergleich des KAVA-Preises seit 2. Mai

Der Preis von KAVA stieg sofort nach der Nachricht von Equilibre, obwohl der Anstieg nur etwa 4 Tage dauerte, bevor er am 8. Mai auf ein 4-Monatstief von 0,6878 $ fiel.

Danach setzte ein starker Aufwärtstrend ein, der durch eine Ankündigung von Kava am 8. Mai über einen in den nächsten 24 Stunden anstehenden Anstieg bei Mare Finance begünstigt wurde.

Am 10. Mai, also vor nur zwei Tagen, machte Kava eine weitere Ankündigung, nämlich dass der Start von EVM Cosmos im KAVA 13-Mainnet nur noch eine Woche entfernt sei.

Der Hype um den mit Spannung erwarteten EVM Cosmos ist der wahrscheinlichste Faktor für den aktuellen KAVA-Preisanstieg, selbst in einer Zeit, in der der gesamte Kryptomarkt leidet.