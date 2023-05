May 15, 2023

Die indonesische Rupiah stieg auf den höchsten Stand seit dem 27. April, da die Sorgen um die indonesische Wirtschaft andauern. Der USD/IDR-Wechselkurs kletterte auf einen Höchststand von 14,817 und lag damit über dem Tiefststand dieses Monats von 14,618.

Indonesische Rupiah gibt nach

Der USD/IDR-Wechselkurs stieg nach den neuesten Handelsdaten aus Indonesien. Daten der Regierung zeigten, dass das Exportwachstum im April um 29,4 % einbrach, nachdem es im März um 11,6 % zurückging. Analysten erwarteten einen Rückgang der Exporte um 18,55 %. Es war der zweite Monat in Folge mit einem Rückgang und der schlimmste Einbruch seit Mai 2020.

Gleichzeitig gingen die Importe im April dieses Jahres weiter zurück. Das Importwachstum ging im April um 22,325 % zurück, nachdem es im März und Februar um 6,26 % bzw. 4,32 % fiel. Das Importwachstum ist in den letzten drei Monaten stark zurückgegangen.

Infolgedessen stieg Indonesiens Handelsüberschuss von 2,91 Mrd. $ im März auf 3,94 Mrd. $ im April. Insgesamt ist der Überschuss des Landes von 7,56 Mrd. $ im April 2022 eingebrochen.

Der USD/IDR-Wechselkurs ist aufgrund des starken US-Dollars sprunghaft angestiegen. Der US-Dollar-Index ist auf den höchsten Stand seit fünf Wochen, vom bisherigen Jahrestief von 100 $ auf 102 $ gestiegen.

Analysten führen mehrere Gründe für den steigenden US-Dollar-Index an. Der wichtigste Grund ist die Flucht in Sicherheit, da die Bankenkrise eskaliert. Letzte Woche stürzte der KRE ETF, der regionale Banken abbildet, in den letzten Tagen um mehr als 5 % ab.

USD/IDR Technische Analyse

USD/IDR-Chart via TradingView

Das USD/IDR-Paar ist von einem Tiefststand von 14.615 auf einen Höchststand von 14.804 gestiegen. Auf dem Tages-Chart hat sich das Paar unter den 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt und den wichtigen Widerstandspunkt bei 14.838 bewegt. Dies war ein wichtiges Niveau, da es der Tiefststand am 2. Februar war.

Das Währungspaar scheint sich einem Break-and-Retest-Muster zu unterziehen, was in der Regel ein Zeichen für eine rückläufige Fortsetzung des Trends ist. Gleichzeitig hat sich der Relative Strength Index (RSI) in den neutralen Bereich bewegt. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der USD/IDR-Wechselkurs seinen Abwärtstrend wieder aufnimmt, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 14,670 anvisieren.