2 Gründe zum Kauf von USD/JPY trotz steigender lokaler Preisniveaus

Ich habe in diesem Jahr ausführlich über den japanischen Yen (JPY) geschrieben und warum er sich in einem Abwärtstrend befindet.

Viele Händler halten es für unvermeidlich, dass die Bank of Japan irgendwann ihren geldpolitischen Kurs ändern wird. Die Bank of Japan wird ihre lockere Geldpolitik beibehalten, und es wird der Zeitpunkt kommen, an dem sie anderen Zentralbanken bei der Straffung der Geldpolitik folgt.

Schließlich nimmt die Inflation auch in Japan zu. So ergab die jüngste Meinungsumfrage über die Ansichten und das Verhalten der Öffentlichkeit, dass 94,5 % der Befragten der Ansicht sind, dass das Preisniveau gestiegen ist.

Die Lebensmittelpreise beispielsweise waren im März 2023 höher als im September und März 2022. Das Gleiche gilt für das Essen im Restaurant oder Dinge des täglichen Bedarfs.

Doch trotz der Hinweise auf steigende lokale Preisniveaus wird sich der Abwärtstrend des JPY wahrscheinlich nicht ändern. Dies gilt insbesondere für den USD/JPY, und zwar aus mindestens zwei Gründen:

Zahl der über 65-Jährigen wird steigen

Geldpolitische Divergenz

Mehr Japaner werden trotz des künftigen Bevölkerungsrückgangs über 65 Jahre alt

Einer der Gründe, warum sich der JPY in einem langfristigen Abwärtstrend befindet, ist die demografische Entwicklung. Die Bevölkerung Japans wird bis zum Jahr 2070 voraussichtlich auf 87 Millionen Menschen zurückgehen, wobei besonders auffällig ist, dass die Menschen im Alter von 65 Jahren und darüber 38,7 % der Bevölkerung ausmachen werden.

Das Problem mit dieser Statistik ist, dass ältere Menschen nicht so viel Geld wie die jüngeren ausgeben. Je älter wir werden, desto vorsichtiger gehen wir mit unseren Finanzen um – das ist eine Tatsache.

Um die Inflation zu erhöhen, müssen die Ausgaben also steigen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Ausgaben so steigen, wie es die Bank von Japan wünscht, daher wird eine Straffung der Politik schwierig sein.

Geldpolitische Divergenz

Die US-Notenbank und die Bank of Japan verfolgen einen unterschiedlichen Kurs. Erstere hat den Leitzins auf über 5 % angehoben, letztere lockert die Geldpolitik immer noch durch eine strenge Kontrolle der Zinskurve.

Nehmen wir nun an, dass die Fed beschließt, die Zinsen in diesem Jahr zu senken. Sie wird dies nur tun, wenn die Inflation auf ihr 2 %-Ziel sinkt.

Aber wenn das geschieht, bedeutet das, dass die Inflation in Japan ebenfalls zurückgehen wird, weil die USA als größte Volkswirtschaft der Welt Inflation/Desinflation in alle Welt verbreiten. Daher wird die Bank of Japan keinen Spielraum für eine Zinserhöhung haben, sondern wahrscheinlich eine weitere Lockerung vornehmen müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jede JPY-Stärke als vorübergehend angesehen werden sollte, da die Chancen für einen weiteren Rückgang stehen. Insbesondere USD/JPY sieht mittel- und langfristig aufwärts gerichtet aus.