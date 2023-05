Metacade befand sich in den letzten zwei Wochen in einem Abwärtstrend, aber es sieht so aus, als ob es genügend Katalysatoren gibt, die letztendlich zu einer Erholung des Preises seines nativen Tokens führen könnten.

Was man über Metacade wissen sollte

Metacade ist eine innovative GameFi-Community, die verschiedene Verdienstmöglichkeiten integriert hat, darunter die Arbeit an Gigs, die Teilnahme an Wettbewerben und die Erstellung von Spielen auf der Plattform.

Der Hub ist offen für Spieler, Entwickler und Blockchain-Enthusiasten aus der ganzen Welt. Das Projekt, das sich laut dem White Paper auf seiner Website zur größten von der Community verwalteten Arcade entwickeln soll, hat auch eine Reihe von DeFi-Diensten wie das Staking eingeführt.

Die futuristische Vision hat Metacade bereits als aufstrebende Metaverse-Plattform etabliert, wie die Investorenbasis von mehr als 9.000 beweist.

Zu den weiteren bekannten Krypto-Gaming-Plattformen, die zuvor eingeführt wurden, gehören Axie Infinity, Sandbox, Gala, Apecoin und Decentraland. In gewisser Weise hat Metacade daher die Möglichkeit, aus ihren Fehlern zu lernen und über das hinauszugehen, was seine Vorgänger zu bieten hatten.

Welche Faktoren könnten den $MCADE-Preis in die Höhe treiben?

Anfang dieses Monats wurde $MCADE an der MEXC-Börse notiert – der 15. größten Börse der Welt in Bezug auf das Handelsvolumen, wie Invezz hier berichtete.

Während die Preisentwicklung im Anschluss an die besagte Notierung bisher nicht per se reizvoll war, schoss eine Reihe anderer Coins, darunter Pepe und Floki, nach der Notierung an großen Börsen in die Höhe. Es ist daher denkbar, dass dies auch in Zukunft für Metacade der Fall sein wird.

Sein CEO Russell Bennett geht davon aus, dass die MEXC-Notierung die Zahl der Investoren auf über 10.000 erhöhen wird. Der Hauptgeschäftsführer soll am 17. Mai um 16.00 Uhr BST an einer AMA-Sitzung teilnehmen.

Letzten Monat hat sich Metacade mit MetaStudio zusammengetan, um spannende Handyspiele zu entwickeln und seine Community zu erweitern. Das Unternehmen erwägt, seine Plattform um NFT-Kunst zu erweitern, was Experten zufolge auch dazu beitragen könnte, die Nachfrage nach $MCADE deutlich zu steigern.

Aus Sicht der Investoren ist auch wichtig, dass der native ERC-20-Token sicher und vertrauenswürdig ist. Bei DEX Tools erhielt er die perfekte Punktzahl von 99 von 99.

Interessanterweise gibt es technische Indikatoren, die derzeit darauf hindeuten, dass Anleger Metacade noch heute kaufen sollten. Dazu gehören der Commodity Channel Index (CCI) und der Momentum-Indikator.

Metacade-Preisprognose für 2023

Alles in allem prognostizieren Experten, dass der $MCADE in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 im Bereich von 10 bis 15 Cent gehandelt werden wird, da er eine der vielversprechendsten Zukünfte im Blockchain-Gaming-Bereich hat, der von 4,6 Mrd. $ im Jahr 2022 auf etwa 66 Mrd. $ im Jahr 2027 wachsen soll.

Denken Sie daran, dass der Preis des nativen Tokens auch an die Inflation und die Geldpolitik gekoppelt ist. Letzte Woche bestätigte das US-Büro für Arbeitsstatistiken, dass die Verbraucherpreise im April weiter auf 4,9 % gesunken sind, was darauf hindeutet, dass die US-Notenbank langsam, aber sicher den Kampf gegen die Inflation gewinnt.

Nur wenige Tage später gab die Zentralbank selbst bekannt, dass sie nun wahrscheinlich eine “Pause” einlegen wird, nachdem sie die Zinssätze in den letzten zehn Sitzungen nacheinander erhöhte.

Wenn die makroökonomische Entwicklung weiter nachlässt, wird die Risikobereitschaft steigen und die Anleger werden weiterhin aggressivere Wetten eingehen, wie z. B. auf Kryptowährungen – und Metacade, das im Kern eine Kryptowährung ist, wird wahrscheinlich davon profitieren.

Ist $MCADE eine gute Investition?

Bemerkenswert ist auch, dass die anhaltende Bankenkrise, die u.a. die Silicon Valley Bank und die First Republic Bank betraf, das Vertrauen in Fiat-Währungen erschüttert hat und sich als Segen für Kryptowährungen erwies, was sich im bisherigen Jahresverlauf in einem Anstieg des Bitcoin um etwa 65 % widerspiegelt.

Dennoch birgt die Investition in Kryptowährungen oder Gaming-Tokens einige Risiken. Der Schlüssel liegt darin, in diesen Krypto zu investieren, wenn sie zu einem niedrigen Preis gehandelt werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass $MCADE von seinem Höchststand von 0,045 $ am 3. Mai bis auf 0,018 $ am Dienstag stark zurückgegangen ist, könnte es eine gute Gelegenheit sein, Metacade heute zu kaufen.