Metacade geht am Donnerstag auf MEXC live: Was Sie wissen müssen

May 4, 2023

auf May 4, 2023

Metacade – das innovative GameFi-Projekt hat am Donnerstag seinen nativen Token an der MEXC Exchange notiert. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird $MCADE auf dieser Plattform bei 0,038 $ gehandelt, gegenüber 0,02 $ am Ende des Vorverkaufs.

Warum ist die Notierung auf MEXC für Metacade von Bedeutung?

Die Notierung ist für den Web3-Community-Hub von großer Bedeutung, da MEXC die weltweit 15. größte Plattform in Bezug auf das Handelsvolumen ist und über 6 Millionen Nutzer hat.

Damit werden die über 9.000 Anleger, die Positionen in $MCADE halten, einem breiteren Markt und mehr Möglichkeiten ausgesetzt. Laut CEO Russell Bennett:

Dies ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung und wird sich positiv auf Metacade auswirken, da es unsere Position auf dem Markt und unseren Ruf als eines der aufregendsten und vielversprechendsten Projekte in der Branche festigt.

Ist Metacade an anderen Börsen notiert?

Im April hatte Metacade seinen ERC-20-Token mit einem Gesamtangebot von 2 Milliarden auch bei Uniswap und BitMart gelistet.

Zu den bemerkenswerten Meilensteinen, die Metacade bisher erreicht hat, gehört die Beschaffung von 16,4 Mio. $ vor den oben genannten Notierungen im April. Der 250 Millionen Token Staking Pool war ebenfalls in weniger als fünf Stunden ausverkauft. CEO Bennett sagte heute auch:

Das Vertrauen, das wir von der Branche bekommen, ist enorm motivierend und nährt unseren Wunsch, etwas wie nie zuvor zu schaffen. Dies ist mit Abstand unsere bisher größte Notierung, und es werden bald weitere große Dinge folgen.

In diesem Zusammenhang hat sich auch ein etablierter Name – Polygon – vor kurzem in das Blockchain-Gaming gewagt.

Was will Metacade erreichen?

Metacade ist ein One-Stop-Shop für alles rund um GameFi. Es ist ein erstklassiges Ziel für Gamer, Entwickler und Blockchain-Enthusiasten, um nicht nur Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen, sondern auch um auf verschiedene Weise Geld zu verdienen, z. B. durch die Teilnahme an Wettbewerben, die Arbeit an Aufträgen und die Erstellung von Werken auf der Plattform.

Das Projekt wird schließlich als DAO (Decentralised Autonomous Organisation) an die Community übergeben, um die größte von der Community verwaltete Arcade zu werden.

Alles in allem hat sich Metacade bereits zu einer Metaverse-Plattform mit unglaublich vielversprechenden Aussichten entwickelt, da Investoren ihre futuristische Vision rund um GameFi weiterhin unterstützen. Metacade hat auch DeFi-Dienste wie Staking eingeführt, die es Krypto-Investoren ermöglichen, eine passive Rendite zu erzielen, wie das Whitepaper auf seiner Website zeigt.

Ist $MCADE eine gute Investitionsmöglichkeit?

Diejenigen, die heute am Kauf von Metacade interessiert sind, sollten auch wissen, dass es bei DEX Tools eine Punktzahl von 99/99 erzielt hat. Als Krypto ist es also so sicher und vertrauenswürdig wie nie zuvor.

Die in Belize ansässige Plattform soll noch in diesem Monat Metacade Lite auf den Markt bringen, das als weiterer potenzieller Rückenwind dienen könnte, da die Nutzer die UX und eine Reihe von Web2- und Web3-Spielen erleben können.

Blockchain-Gaming war 2022 ein Markt von etwa 4,6 Mrd. $. Bis 2027 prognostizieren Experten jedoch einen Markt von 66 Mrd. $. Mit seinem Versprechen, seine Vorgänger im Blockchain-Gaming zu übertreffen, ist es denkbar, dass $MCADE vom weiteren Wachstum des Marktes profitieren wird.

Metacade-Preisprognose für 2023

Der native ERC-20-Token wird wahrscheinlich vom Metagrants-Programm profitieren, das Entwickler dazu anregt, die Auswahl an Spielen auf der Blockchain zu erhöhen.

Darüber hinaus scheint sich der Kryptoraum insgesamt in diesem Jahr zu erholen. Führende Kryptos wie Bitcoin und Ethereum sind im Jahresverlauf um etwa 70 % bzw. 55 % gestiegen.

Noch wichtiger ist, dass Jamie Douglas von Bloomberg Intelligence kürzlich sagte, dass BTC auf 185.000 $ steigen könnte, wenn nur 1 % des Marktwerts von Anleihen (weltweit) in Bitcoin verschoben würden, wie Invezz HIER berichtete.

Das Nachlassen des Makro-Gegenwinds, einschließlich der Inflation, wird dem Kryptoraum ebenfalls helfen, voranzukommen. Da der Markt insgesamt boomt, ist es wahrscheinlich, dass $MCADE folgen und 2024 etwa 10 Cent erreichen wird.