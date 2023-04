Laut Analysten, die mit Bloomberg sprachen, könnte eine Erholung des Bitcoin-Preises in Gang kommen. Der Coin lag am Sonntag bei 29.000 $, ein paar Punkte unter dem wichtigen Widerstandspunkt bei 30.000 $ und etwas unter dem bisherigen Jahreshoch von 31.000 $.

Bitcoin-Preispfad zu 100.000 $ und mehr

Letzte Woche schrieb ich, dass ein Analyst von Standard Chartered vorhersagte, dass Bitcoin in den nächsten Monaten auf 100.000 $ steigen könnte. Er war nicht der Einzige. Ein anderer Bloomberg-Analyst sagte, dass BTC 50.000 $ erreichen wird, da die Begeisterung über die Halbierung zunimmt.

Jetzt hat Bloomberg weitere Bitcoin-Preisprognosen veröffentlicht. In einem Bericht sagte das Unternehmen, dass Bitcoin auf 105.000 $ springen könnte. Der Analyst bemerkte die Tatsache, dass BTC nun in den letzten vier aufeinanderfolgenden Monaten sprunghaft gestiegen ist. Das letzte Mal, als dies geschah, führte zu einer Steigerung von 260 %. Wenn das heute passiert, würde das bedeuten, dass der Coin 105.000 $ erreichen wird.

Einige Analysten glauben, dass der Bitcoin-Preis noch viel höher steigen könnte. Ein Analyst von BCA sagte beispielsweise, dass BTC auf 160.000 $ steigen könnte, wenn seine Marktkapitalisierung 25% des Goldpreises erreichen würde. Jamie Douglas von Bloomberg Intelligence sagte, dass Bitcoin auf 185.000 $ ansteigen könnte, wenn nur 1 % des weltweiten Anleihemarktes auf den Coin umsteigen würde. Dies ist jedoch im Moment sehr unwahrscheinlich.

Positive Katalysatoren für Bitcoin

Es gibt zahlreiche positive Katalysatoren für den BTC-Preis. Erstens gibt es Anzeichen dafür, dass die Bankenkrise immer noch präsent ist, da die First Republic Bank kurz vor dem Zusammenbruch steht. Und da viele regionale Banken ein hohes Engagement in Gewerbeimmobilien haben, besteht die Möglichkeit weiterer Insolvenzen. In einer Erklärung gegenüber der FT sagte Charlie Munger:

Es ist nicht annähernd so schlimm wie 2008. Aber Probleme passieren im Bankwesen genauso wie überall sonst. In guten Zeiten verfällt man in schlechte Gewohnheiten … Wenn schlechte Zeiten kommen, verlieren sie zu viel.

Zweitens verweisen die Analysten auf die Rarität von Bitcoin, da es eine Angebotsobergrenze von 21 Millionen Coins gibt und die meisten davon bereits gemint wurden. Drittens stellen sie fest, dass Bitcoin eine gute Alternative zu Gold ist, das allgemein als Absicherung gegen die Inflation angesehen wird. Schließlich scheint sich Bitcoin in einem Zyklus vor der Halbierung im nächsten Jahr zu befinden. In einer Notiz sagte ein Analyst:

Kryptomärkte haben ebenfalls Zyklen, nur wurden diese in der Vergangenheit hauptsächlich von kryptospezifischen Faktoren angetrieben. Nicht mehr – jetzt hat der Kryptomarkt mehrere Treiber, was die Erzählungen komplexer macht und den Markt für neue Anlegerkohorten öffnet.

Wenn diese Analysten korrekt sind, bedeutet dies, dass andere Altcoins aufgrund der bestehenden Korrelation eine lange Wachstumsperspektive haben. Dies ist eine positive Sache für Unternehmen wie Solana, Ethereum, Stellar, Cardano und Litecoin.