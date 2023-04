Der Bitcoin-Preis schwankte in den letzten Tagen, da einige Anleger nach der bemerkenswerten Rallye, die wir kürzlich erlebt haben, Gewinne mitnahmen. Der BTC-Preis ist auf einen Tiefstand von 28.000 $ gefallen, was bedeutet, dass er sich in einer Korrektur befindet. Andere Coins wie Tron, Monero, Internet Computer (ICP), IOTA und Woo Network sind in letzter Zeit ebenfalls abgestürzt.

Wird sich der Bitcoin-Preis wieder erholen?

Es scheint, als ob einige Analysten glauben, dass die aktuelle Korrektur vorübergehend ist und dass sich die Kryptowährungen bald wieder erholen werden. In diesem Artikel habe ich geschrieben, dass ein beliebter Krypto-Analyst vorausgesagt hat, dass BTC bald auf etwa 40.000 $ ansteigen wird.

Im selben Artikel wies ich darauf hin, dass Changpeng Zhao von Binance angedeutet hatte, dass Bitcoin vor dem nächsten “Halving”-Ereignis, das in den nächsten 12 Monaten stattfinden wird, ansteigen wird. Das Argument ist, dass BTC dazu neigt, zu steigen, bevor eine Halbierung stattfindet. Das war schon bei den letzten drei Halbierungen der Fall.

Es gibt positive Katalysatoren für Bitcoin. Zum einen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank bald einen Kurswechsel vornimmt. Es wird erwartet, dass die Fed auf ihrer Mai-Sitzung eine Zinspause einlegt, gefolgt von einer längeren Pause.

Wie wir jedoch während des Zusammenbruchs der SVB und der Signature Bank gesehen haben, könnten Bedrohungen für die amerikanische Wirtschaft von überall her kommen. Bei Zinssätzen auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt kann also etwas ohne Vorankündigung kaputt gehen. Das wird die Fed zu einem Kurswechsel veranlassen, indem sie andeutet, dass sie die Zinssätze in Zukunft senken wird.

Bitcoin-Halbierung als Katalysator

Der andere wichtige Katalysator für den BTC-Preis wird das Halbierungs-Ereignis sein, das 2024 stattfinden wird. In einer Notiz erklärte ein Analyst von Bloomberg Intelligence, dass der Bitcoin-Preis bis April nächsten Jahres auf 50.000 $ steigen könnte. Er sagte:

Die Bitcoin-Zyklen erreichten ihren Tiefpunkt etwa 12-18 Monate vor der Halbierung, und die Struktur dieses Zyklus ähnelt den vergangenen, auch wenn sich viele Dinge geändert haben – während das Netzwerk wesentlich stärker ist, hat Bitcoin noch nie eine längere schwere wirtschaftliche Kontraktion durchgemacht.

Eine Bewegung auf 50.000 $ bedeutet, dass Bitcoin um 82 % vom aktuellen Niveau steigen muss. Ein solcher Schritt wird die Marktkapitalisierung von Bitcoin auf über 967 Mrd. $ bringen, basierend auf dem derzeit zirkulierenden Angebot von 19.354.418 BTCs. Dies bedeutet, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin um 435 Mrd. $ steigen würde.

Bemerkenswerterweise glauben einige Analysten auch, dass der Bitcoin-Preis auf 65.000 $ steigen wird. Im selben Bloomberg-Bericht sagte ein Analyst:

Bitcoin könnte in Zukunft ein neues Allzeithoch erreichen, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es aufgrund der gestiegenen Marktgröße und der Konkurrenz durch andere digitale Assets das gleiche Wachstum wie in früheren Zyklen verzeichnen wird.

Mike Novogratz, der Gründer von Galaxy Digital, glaubt, dass BTC in den kommenden Monaten auf 67.000 $ steigen könnte. Diese Aussage machte er gegenüber CNBC, als der Bitcoin-Preis den wichtigen Widerstandspunkt bei 30.000 $ überschritt.

Wenn diese Prognosen zutreffen, bedeutet dies, dass auch andere Altcoins sich positiv entwickeln werden, da diese Coins eine enge Korrelation mit Bitcoin aufweisen. In den meisten Perioden steigen Altcoins, wenn Bitcoin steigt und umgekehrt. Dies erklärt, warum die meisten von ihnen, einschließlich IOTA, Monero und ICP von Internet Computer, in letzter Zeit abgestürzt sind.