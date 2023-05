May 17, 2023

Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) stand am späten Dienstagabend im Fokus, nachdem CEO Elon Musk bestätigte, dass das Elektrofahrzeugunternehmen “später in diesem Jahr” mit der Auslieferung von Cybertrucks beginnen wird.

Rückblick auf die Jahreshauptversammlung von Tesla

Der Milliardär gab auf der jährlichen Aktionärsversammlung am Dienstag auch andere bemerkenswerte Kommentare ab. So sagte er, dass das Tesla Model Y jedes andere Fahrzeug auf der Welt schlagen und das “meistverkaufte Auto” in diesem Jahr werden wird.

Musk deutete außerdem an, dass der EV-Riese nun bereit sei, ein wenig traditionelle Werbung zu testen. Bisher hat Tesla ausschließlich auf Mundpropaganda, Influencer-Marketing und andere unkonventionelle Werbemittel gesetzt.

Der Vorstandsvorsitzende geht davon aus, dass das wirtschaftliche Umfeld in den nächsten zwölf Monaten weiterhin herausfordernd bleiben wird. Von da an prognostiziert er jedoch eine Erholung und sieht Tesla Inc. gut positioniert, um davon zu profitieren.

Soll man jetzt Tesla-Aktien kaufen?

Die Tesla-Aktie ist derzeit um mehr als 20 % gegenüber ihrem bisherigen Jahreshoch gefallen, was eine gute Gelegenheit zum Aufbau einer Position sein könnte, zumal CFRA-Analyst Garrett Nelson die Aktie nach wie vor als “strong buy” einstuft.

Sie sind mit der ersten Produktion des Cybertruck auf Kurs und haben den Grundstein für die neue Fabrik in Mexiko gelegt. Wir gehen davon aus, dass sie im Jahr 2024 ein günstigeres Coupé für den Massenmarkt einführen werden. Es gibt also viele kurzfristige Katalysatoren.

Umso attraktiver sind die Aktien von Tesla, nachdem Elon Musk einen neuen CEO für Twitter eingestellt hat. Nelson sieht bei dieser Aktie ein Aufwärtspotenzial auf 250 $, was darauf hindeutet, dass sie von hier aus um etwa 30 % steigen könnte.

Weitere Gründe, „TSLA“ in Ihrem Portfolio zu haben, seien das Energiespeichergeschäft des Unternehmens, sagte er in der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“.