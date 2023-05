AltSignals-Prognose: Vorverkauf beschleunigt sich inmitten der Nachfrage nach Handelssignalen

Der Vorverkauf von AltSignals ($ASI) nähert sich schnell seinem Ende. Über 69 % der Token sind bereits verkauft und der Token des Handelssignaldienstes hat über 748.862 $ aufgebracht. Die Nachfrage könnte bis zur Notierung des Tokens an den Börsen sprunghaft ansteigen und den Preis von derzeit 0,015 $ in die Höhe treiben. Vorverkaufskäufer könnten einen Vorteil haben, da $ASI eine echte Chance bietet, von Preissteigerungen zu profitieren.

Die einzigartige Rolle von AltSignals

AltSignals ist ein Handelssignaldienst, der im Dezember 2017 gegründet wurde. Die britische Handelsplattform ist seit ihrer Gründung sehr erfolgreich und bietet hochwertige Signale für Kryptowährungen, Forex und Krypto. Mit einem einfachen, aber zuverlässigen Indikator AltAlgo™ hat AltSignals einen gefragten Signaldienst aufgebaut, der über 50.000 Mitglieder auf Telegram und 1.400 VIP-Abonnements zählt.

Nach seinem erfolgreichen Geschäftsmodell möchte AltSignals den Anlegern mit qualitativ hochwertigeren Signalen weiterhelfen und die Zahl der abgedeckten Vermögenswerte erhöhen. Das Unternehmen führt eine auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform für Handelssignale mit dem Namen ActualizeAI ein. AltSignals geht davon aus, dass ActualizeAI die Branche verändern wird, da es hochmoderne KI-Technologien für fortschrittliche Analysen einsetzt. ActualizeAI verspricht sich durch die neue KI-Plattform eine höhere Präzision bei Trades und ein verbessertes Risikomanagement.

Was ist $ASI und ist es eine gute Investition?

$ASI ist der Token, der ActualizeAI von AltSignals antreiben wird. Die primäre Rolle von $ASI ist es, die Einheit der Mitgliedschaft auf der AI-basierten Handelsplattform zu sein. Der Token befindet sich im Vorverkauf, wobei frühe Käufer einen frühen Zugang zu ActualizeAI haben.

Die Vorteile einer Investition in ActualizeAI sind enorm. Der erste ist der Zugang zu KI-generierten Qualitätshandelssignalen. AltSignals hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2017 bereits einen Namen als Anbieter von Signalen gemacht, was bedeutet, dass Anleger Zugang zu einem seriösen und vertrauenswürdigen Service haben.

Inhaber von $ASI haben außerdem den Vorteil, dass sie mit dem Token spekulieren und ihn einsetzen können, um ihr Einkommen zu steigern. Da der Token voraussichtlich im 2. Quartal 2023 an der Uniswap notiert wird, ist das Potenzial für einen Preisanstieg und die Schaffung von Werten für die Anleger hoch.

Frühe $ASI-Investoren haben aber auch Zugang zum AI Members Club. Dies ist eine Möglichkeit, Belohnungen für das Einbringen von Ideen und Feedback über die Plattform und ihre Produkte zu verdienen. Mitglieder haben auch Zugang zu exklusiven Vorverkaufsmöglichkeiten und können Token verwenden, um an Handelsturnieren teilzunehmen und zur Governance beizutragen.

Wird AltSignals nach der Notierung weiter steigen?

Der Preis von $ASI beträgt 0,015 $. Dies ist der niedrigste Preis, da sich der Token noch in der Anfangsphase des Vorverkaufs befindet. Aus vergangenen Preistrends von Token, die über Vorverkäufe auf den Markt gebracht wurden, geht hervor, dass der Wert nach der Notierung exponentiell ansteigt. Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Token anfängt, mehr Investitionen anzuziehen, da er an den Börsen verfügbar wird. Der Token profitiert von der erhöhten Liquidität, was den Preis in die Höhe treibt.

Der Preis von $ASI wird weiter steigen, sobald er an Uniswap und anderen Börsen notiert ist. Weitere Preissteigerungen sind zu erwarten, sobald die Anleger von den Vorteilen einer Mitgliedschaft bei ActualizeAI profitieren. Es könnte also Nachteile geben, wenn man $ASI nicht frühzeitig erwirbt, da die Investoren gezwungen sein könnten, es zu einem höheren Preis zu kaufen.

Kann $ASI bis Ende 2023 um das 10-fache steigen?

Die Angabe einer genauen Preiserhöhung für neu eingeführte Token ist höchst spekulativ. Der Preis steigt in Abhängigkeit von der Nachfrage und den vorherrschenden Marktbedingungen. Wenn man jedoch bedenkt, wie viel Nachfrage der AltSignals-Token bisher generiert hat, ist eine 10-fache Erhöhung nicht ausgeschlossen. Neu eingeführte Token erreichen diese Höhen einige Wochen oder Monate nach der Notierung an den Börsen.

Bis Ende 2023 könnte $ASI um das 10-fache steigen, da der Token bereits eine bestehende Community von Händlern hat. Das bedeutet, dass der Wert von $ASI nach unseren Prognosen auf und über 0,15 $ steigen könnte.