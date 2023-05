Der AUD/NZD-Wechselkurs fiel nach den jüngsten australischen Arbeitsmarktdaten und den neuseeländischen EPI-Daten auf ein Tief von 1,0624 und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 11. Mai. Er ist um mehr als 2,7 % unter den Höchststand in diesem Monat gefallen.

Australiens Jobdaten

Die wichtigste Nachricht für den AUD wurde am Mittwoch veröffentlicht, als die australische Statistikbehörde die neuesten Daten zum Lohnpreisindex bekannt gab. Aus dem Bericht ging hervor, dass der WPI im 1. Quartal um 0,8 % gestiegen ist, was unter der mittleren Schätzung von 0,9 % liegt. Dieser Anstieg entsprach im Jahresvergleich einem Plus von 3,7 %.

Der WPI ist eine der wichtigsten Kennzahlen, die die Reserve Bank of Australia (RBA) bei ihrer Entscheidung berücksichtigt. Aus den Anfang dieser Woche veröffentlichten Protokollen ging hervor, dass die Bank der Ansicht ist, dass das Lohnwachstum immer noch zu hoch ist. Dies erklärt, warum sie beschlossen hat, die Zinsen in diesem Monat um 0,25 % anzuheben.

Der AUD/NZD-Wechselkurs reagierte dann auf die neuesten australischen Arbeitsmarktdaten. Laut ABS stieg die Arbeitslosenquote des Landes im April von 3,5 % auf 3,7 %. Ökonomen gingen davon aus, dass die Rate unverändert bleiben würde.

Die Beteiligungsquote stieg auf 66,7 %, da die Wirtschaft im Laufe des Monats über 4.300 Arbeitsplätze verlor. Trotzdem geht es der australischen Wirtschaft gut, wobei der Arbeitskräftemangel in vielen Branchen anhält.

Der andere Katalysator für das AUD/NZD-Paar waren die neuesten neuseeländischen EPI-Daten. Nach Angaben der Statistikbehörde sank der Input für den Erzeugerpreisindex im 1. Quartal auf 0,2 %, während der EPI-Output auf 0,3 % sank. Der EPI ist ein gutes Maß für die Inflation.

Neuseeland hat ebenfalls seinen Haushalt veröffentlicht, der ein unerwartet hohes Defizit aufweist. Die Regierung hofft, dass sie bis 2027 zu einem Haushaltsüberschuss zurückkehren wird. Außerdem rechnet die Regierung mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 5,3 % im Laufe dieses Jahres.

AUD/NZD-Prognose

AUD/USD-Chart via TradingView

Der AUD-NZD-Wechselkurs hat sich in den letzten Wochen nach unten bewegt. Auf der 4-Stunden-Chart bewegte er sich unter den 50-Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitten, während der Relative Strength Index (RSI) leicht über dem überverkauften Niveau schwebt. Außerdem hat sich der Awesome Oscillator unter den neutralen Punkt bewegt.

Daher wird das AUD/NZD-Paar wahrscheinlich weiter sinken, während Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 1,1,0590 anvisieren, dem Tiefststand vom 5. April.