Der Aktienkurs von Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO) fiel nachbörslich um fast 4 %, obwohl das multinationale Unternehmen für sein 3. Geschäftsquartal positive Ergebnisse bekannt gab, da die Lieferengpässe weiter nachließen.

Cisco-Aktienkurs sinkt wegen Auftragsrückgang

Die Tech-Aktie leidet unter einem Auftragsrückgang von 23 % im kürzlich abgeschlossenen Quartal. Dennoch sagte CEO Chuck Robbins in der Ergebnismitteilung:

Angesichts der beispiellosen Nachfrage nach unserer Technologie während der Pandemie sind sequenzielle Bestellraten aussagekräftiger als die Raten im Jahresvergleich. Unsere sequenziellen Zahlen im 3. Quartal entsprachen im Großen und Ganzen den historischen Spannen.

Positiv zu vermerken ist jedoch, dass Cisco am Mittwoch seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Das Unternehmen erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,8 bis 3,82 $ bei einem jährlichen Umsatzwachstum von 10 bis 10,5 %. Laut Jim Lebenthal von Cerity Partners:

Dieser [Cisco] ist der ultimative, stabile Eddie. Ich besitze diese Aktie schon seit zehn Jahren. Aus preislicher Sicht entspricht er dem S&P 500. Dazu kommt noch die Dividende. Langfristig gefällt mir diese Aktie sehr gut.

Highlights aus Q3-Ergebnissen von Cisco

Verdiente 3,2 Mrd. $ gegenüber 3 Mrd. $ im Vorjahr

Der Gewinn je Aktie stieg von 73 Cent auf 78 Cent

Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag laut Pressemitteilung bei 1 $

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 14 % auf 14,57 Mrd. $

Der Konsens lag bei 97 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 14,4 Mrd. $

Cisco erzielte einen Umsatz von 11,1 Mrd. $ im Segment „Produkte“ und 3,5 Mrd. $ im Segment „Dienste“ – beides mehr als im Vorjahr und über den Schätzungen von Wall Street. Der Vorstand genehmigte am Mittwoch eine vierteljährliche Dividende von 39 Cent pro Aktie.

Die Cisco-Aktie ist nun auf Jahressicht ungefähr unverändert.